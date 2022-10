Actividades únicas para celebrar a cultura arrancam hoje

Pela primeira vez na Região arranca, hoje, a iniciativa 'A Europa na minha região' sob o mote 'Madeira: o nosso jardim de histórias', que pretende, através de actividades, celebrar a história e a cultura da Madeira.

Assim, a partir de hoje e até dia 24 de Novembro, vão decorrer concursos, peddy paper, eventos e workshops, no Parque Temático da Madeira, em Santana, no Museu de Fotografia -Atelier Vicente's e na Sé do Funchal, locais que preservam "uma história comum", explicou Maria João Monte, presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional.

O arranque das actividades começa com um concurso de fotografia, aberto a todos os madeirenses.

A decorrer na rede social Instagram, o concurso pretende destacar locais e iniciativas da região que beneficiam de investimento europeu. O vencedor ganhará um voucher para um jantar, para duas pessoas, no restaurante do Reid's Palace. As melhores fotografias estarão expostas também no museu de fotografia até ao final do ano.

Esta é uma iniciativa com organização conjunta região e da Direcção-Geral de Política Regional e Urbana da Comissão Europeia.