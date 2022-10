Saiba o que hoje é notícia

O 20º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), que termina hoje em Pequim, vai ser acompanhado de anúncios que vão moldar o futuro político da China nos próximos cinco anos.

O evento, o mais importante da agenda política da China, realiza-se a cada cinco anos e a análise consensual aponta para a atribuição de um terceiro mandato a Xi Jinping, o atual secretário-geral da organização, mas os observadores vão estar atentos às entradas e saídas da cúpula do poder na China.

O Comité Central do PCC, uma espécie de parlamento do Partido Comunista, é composto por 200 delegados. O núcleo duro é o Politburo, que integra 25 membros.

O poder de decisão está nas mãos do Comité Permanente do Politburo, um grupo atualmente composto por sete homens, incluindo o secretário-geral Xi Jinping.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Clã, GNR, Pluto, Três Tristes Tigres e Zen fazem parte do cartaz de um novo festival, de nome Rock à Moda do Porto, que acontece hoje, no Pavilhão Rosa Mota, na cidade que dá título ao evento.

Inicialmente previsto para sexta-feira, o evento foi adiado um dia para não colidir com o jogo da Primeira Liga de futebol masculino entre o FC Porto e o Benfica.

O Rock à Moda do Porto, que reúne cinco bandas ligadas à cidade, arranca às 19:00 e os bilhetes têm um custo entre os 20 e os 35 euros.

DESPORTO

O Sporting procura regressar aos triunfos, na receção ao Casa Pia, equipa surpresa desta edição da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 10.ª jornada.

Depois das derrotas com o Marselha, em casa para a Liga dos Campeões, e frente ao Varzim, da Liga 3, na Taça de Portugal, a equipa de Rúben Amorim tenta regressar aos triunfos e ultrapassar na classificação o Casa Pia, que sofreu a segunda derrota na I Liga na última ronda, mas ainda não perdeu como clube visitante.

O Sporting de Braga, que interrompeu, com um triunfo sofrido frente ao Felgueiras (Liga 3), na Taça, uma série de quatro jogos sem vencer (três vitórias e um empate), visita o Estoril Praia, que não perde há quatro encontros para a I Liga.

No outro encontro do dia, o Paços de Ferreira, na estreia do regressado José Mota, tenta a primeira vitória na prova, na visita ao Famalicão.

PAÍS

Várias organizações ambientalistas organizam hoje em Lagos uma marcha de protesto contra o que consideram ser a destruição da zona húmida das Alagoas Brancas, devido à construção, já em curso, de um loteamento.

A iniciativa decorre no Largo do Auditório Municipal Carlos do Carmo, depois de já terem sido iniciados, este mês, os trabalhos de terraplanagem do terreno, nas imediações do parque de exposições da Fatacil.

Segundo os ambientalistas, este terreno "tem-se revelado uma importante zona húmida de invernia para algumas espécies raras de aves" e alberga mais de 300 espécies de plantas e animais nativos, "alguns dos quais protegidos por lei ou ameaçados de extinção", constituindo ainda uma defesa da cidade de Lagos contra cheias por se alagar parcialmente no período de chuvas do inverno.

O presidente do município, Luís Encarnação, diz que o promotor do projeto - contestado por organizações ambientalistas desde o lançamento, em 2007 - "pagou e levantou a respetiva licença" de construção em setembro, tendo todo o direito de avançar com o empreendimento, constituído por 11 lotes. O projeto inicial foi aprovado em 2009 e passou por todas as fases de licenciamento, indica a autarquia, no distrito de Faro.