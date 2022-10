Loja única na Madeira

A única loja da Madeira, dedicado a equipamentos telescópicos e microscópicos. Fornecedores especializados para instituições científicas e de investigação em toda a Europa com uma vasta gama de microscópios, lunetas, binóculos e telescópios; estamos disponíveis, para o ajudar a escolher o equipamento óptico perfeito para si.

Está de férias e esqueceu-se de trazer o seu binóculo?

Não se preocupe! Temos uma variedade de binóculos, monóculos e lunetas acessíveis para que possa aproveitar ao máximo as vistas deslumbrantes da varanda do seu hotel ou enquanto caminha por uma das deslumbrantes levadas e trilhos da ilha.

Procura um presente perfeito para um familiar, criança ou adolescente?

Não procure mais, a linha da Levenhuk “LabZZ” de alta qualidade é perfeita para exploradores e cientistas iniciantes. Independentemente do que procura, iremos ajudar-lhe a escolher o artigo certo para si. Portanto, sinta-se à vontade para conhecer a nossa equipa experiente, que terá o prazer de conversar consigo sobre os modelos disponíveis e encontrar algo indicado para si. Localizado no centro do Funchal na Rua das Pretas, a poucos minutos da famosa igreja Sé Catedral do Funchal, a nossa simpática e experiente equipa terá todo o prazer em falar consigo sobre a nossa vasta gama de equipamentos e acessórios. Desde telescópios, binóculos e monóculos adequados para crianças e de nível básico, até equipamentos de alta qualidade, que certamente impressionarão qualquer astrónomo experiente. Marcas conhecidas e de alta qualidade, incluindo Levenhuk, Bresser, LUNT e Meade, National Geographic, com certeza temos o produto perfeito para si ou o presente ideal para oferta. Todos os produtos Levenhuk vêm com garantia vitalícia para que possa estar seguro sabendo que temos orgulho em fornecer equipamentos da mais alta qualidade no mercado. A Madeira Optics/Zoom'n'Joy orgulha-se de fornecer às escolas e instituições de pesquisa o equipamento óptico de que precisam para ensinar, aprender e tornar possíveis as próximas descobertas.

Porque Zoom'n'Joy?

Não apenas na Madeira, mas também em Portugal, loja e website dedicado à venda de telescópios, binóculos e equipamento microscópico. A nossa equipa especializada e experiente está disponível pessoalmente e online para ajudá-lo a encontrar o produto certo para si. Fácil de encontrar, com uma grande variedade de produtos em stock, pode levar para casa o seu novo telescópio hoje e começar a explorar!

Porque devo considerar comprar um telescópio na Madeira?

Quer esteja de visita na Madeira, ou tenha a sorte de ter feito da Ilha a sua casa, um telescópio (ou um bom binóculo) é um acessório indispensável. Seja para casa, ou uma opção que seja portátil para levar consigo enquanto descobre esta bela ilha. A nossa gama de telescópios, binóculos e monóculos pode ser utilizada não só para observação de estrelas, mas também para actividades terrestres, como observação de aves, paisagens e acompanhamento de navios de cruzeiro na entrada e saída do porto do Funchal. Com várias opções leves e compactas, pode explorar a enorme rede de trilhos, levadas e miradouros da ilha. Ajude a crescer e desenvolver os cientistas do futuro fazendo com que os seus filhos ou netos se interessem por telescópios, observação de estrelas e pelo sistema solar. A linha Levenhuk LabZZ de equipamentos ópticos modernos foi projectada e criada especialmente para crianças e adolescentes. Faça-os explorar ao ar livre, examinando o mundo natural em detalhes, olhando para o céu noturno, alimentando a sua curiosidade e o seu desejo de aprender. Todos os produtos LabZZ são fáceis e seguros de usar e possuem um grande número de acessórios adicionais para manter seus cientistas iniciantes interessados ​​à medida que crescem e desenvolvem as suas habilidades.

Tenho uma empresa na área científica/investigação?

Porque deveria confiar na Madeira Optics? Na Madeira Optics, Zoom’n’Joy, orgulhamo-nos de fornecer equipamento científico e de investigação da mais alta qualidade. Descubra o que fornecemos até hoje e exemplos de feedback de alguns clientes.

O que dizem os clientes sobre a Madeira Optics?

"Altamente recomendado! Uma loja única para a Ilha da Madeira com staff profissional e uma fantástica variedade de produtos”. - Xel', Madeira, Portugal

“Bom serviço com produtos e conhecimento que não se encontra em nenhum lugar da ilha, especialmente para telescópios” - Vitor P., Madeira, Portugal

“Fomos muito bem atendidos. Apesar de sermos iniciantes, houve interesse em explicar-nos as características de cada produto. A Ilha da Madeira foi uma surpresa agradável e a experiência de conhecer a Madeira Optics e os seus produtos fez certamente parte desta excelente viagem” - R. Goulart, Lyon, França

Descubra por si mesmo e, com nossa política de devoluções de 14 dias e garantia vitalícia, pode estar seguro sabendo que, se tiver um problema ou sentir que está procurando algo diferente, poderá nos procurar para obter ajuda a qualquer momento.

Como posso encontrar a loja?

Estamos localizados no centro do Funchal. A minutos da Marina e da Sé Catedral. Estamos abertos de Segunda a Sexta das 10h às 18h, e sábado das 10h às 13h.

