Vencedor do M1lhão desta semana fez aposta em padaria de São Vicente

O M1lhão do sorteio desta sexta-feira, dia 21 de Outubro, do Euromilhões, premiou um apostador que registou a aposta na padaria e pastelaria 'O Calhau', localizada no Sítio do Calhau, em São Vicente.

O DIÁRIO falou com o proprietário do estabelecimento, David Leça, que explicou que até ao momento não se sabe quem foi o contemplado com este prémio de um milhão de euros, mas que várias pessoas já se deslocaram ao local para verificar se tinham ganho algum valor.

"Era bom que fosse alguém desta zona da Madeira, já que é raro sair aqui na Costa Norte." David Leça, proprietário da padaria e pastelaria 'O Calhau'.

Esta não é a primeira vez que 'O Calhau' regista um prémio avultado: "Já saiu 10 mil euros há algum tempo", confirmou.

A esperança é que o local seja considerado um local de sorte e que "venham muitas pessoas aqui registar" disse o proprietário.