ATEF apresenta nova peça infantil 'Teatro e Burrão – duelo final'

A ATEF - Companhia de Teatro estreia a peça infantil 'Teatro e Burrão – duelo final', com texto de Avelina Macedo e encenação de Eduardo Luíz. A 153.ª produção estará em cena, entre 29 de Outubro e 29 de Dezembro, no Cine Teatro de Santo António.

"'Teatro e Burrão – o duelo final' é um espectáculo para a infância e/ou para a criança escondida que existe em todos nós e foi criado em homenagem ao TEF, focando alguns dos múltiplos momentos mágicos da sua produção artística", revela a ATEF, acrescentando que este foi inspirado em histórias e personagens de outras peças já conhecidas do grande público, "numa viagem de memórias que se inicia nos anos 80 e que percorre o tempo até à actualidade".

Num registo de diversão, de magia e de espírito natalício, aqui partilhados com pequenos e graúdos, esta é uma oportunidade de ouro para relembrarmos inúmeras personagens, as suas fantasias e as suas canções. Tudo aquilo que a ATEF deseja oferecer ao seu público – uma revisitação a tantos outros natais felizes". ATEF

'Viver A FESTA e recuperar o tempo perdido' parece ser o mote da ATEF nesta quadra natalícia, após um tempo longo e difícil que agora começa a gerar superação.

No ano 2022, assinalamos 47 anos de existência do TEF Companhia de Teatro e fazemos ainda tributo ao seu 45.º aniversário, selado agora na edição escrita 'Teatro Experimental do Funchal – 45 anos de teatro'. Um livro que conta a história do processo contínuo e persistente deste grupo e que, no momento, parece fundir-se com a vitória sobre a própria pandemia". ATEF

O espectáulo, inserido na temporada artística 2022/2022, tem a duração de 60 minutos.

Os bilhetes custam 10 euros para o público em geral; 8 euros para estudantes, crianças, jovens até 18 anos, maiores 65 anos, professores, grupos de 10 ou mais pessoas; 6 euros para residentes da freguesia Stº António, artistas, familiares de sócios ATEF, Familiares e amigos do elenco; 5 euros para o Sindicato de Professores da Madeira e a ANP e 4,50 euros para escolas, instituições de solidariedade social (mediante reserva).

Eis a sinopse:

"Uma grande catástrofe afectou toda a humanidade. Os teatros fecharam portas e o público deixou de aparecer. As personagens foram entristecendo e perdendo a esperança… Para resolver isso, o senhor do tempo lançou um feitiço sobre o teatro, fazendo parar o tempo. E, desde então, todas as personagens que ali vivem, repetem as cenas das peças a que pertencem. Todos os dias o fazem sem se aperceberem da triste realidade que as rodeia, até que tudo se resolva e o publico regresse, isto, se o feitiço for quebrado. Ele não contava era que Burrão (o vilão desta história) fosse imune ao feitiço e ficasse acordado o tempo todo, engendrando um plano maquiavélico para acabar com as personagens e as histórias a que elas pertencem , destruir o livro mágico e ser reconhecido como o único herói. Mas antes de levar o seu plano avante, Burrão terá de enfrentar o seu rival, o senhor teatro, travando-se um duelo que decidirá o destino das personagens e das suas histórias. Será que este duelo impedirá o Burrão de levar a cabo os seus planos?".