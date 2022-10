Militares da Madeira desfilaram no Dia do Exército em Santarém

O Dia do Exército que hoje comemora-se, sendo que nesta data se celebra a tomada de Lisboa, em 1147, pelas tropas de D. Afonso Henriques, Patrono do Exército Português, contou com honras de militares da Madeira nas comemorações oficiais no continente.

"Este ano, as comemorações tiveram lugar na Cidade de Santarém, onde decorreram várias actividades, entre as quais a cerimónia militar, que contou com a presença da ministra da Defesa Nacional e demais entidades civis e militares", informa uma nota de imprensa do Comando da Zona Militar da Madeira.

"Especial destaque para o pelotão da Zona Militar da Madeira (ZMM) ao qual foi concedida a honra de integrar a escolta aos estandartes nacionais presentes nas forças em parada e onde se incluiu o estandarte nacional à guarda da ZMM", salienta. "Também para Santarém foram destacados militares do Pelotão da Polícia do Exército da ZMM, para integrar o apoio a todos os eventos das comemorações do Dia do Exército".

Já "na região, foi efetuada uma exposição na placa central que, após dar oportunidade à população de ver e experimentar, entre outros, o novo armamento e equipamento do Exército Português, os conduzia para uma visita ao Museu Militar da Madeira, tendo sido contabilizados mais de 700 visitantes", acrescentou.

"O interior do emblemático Palácio de São Lourenço foi palco de um concerto da Banda Militar da Madeira, cuja actuação apresentou um repertório musical variado que cativou e deliciou as cerca de 100 pessoas que assistiram", concluiu a nota.