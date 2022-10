Nova oferta turística na Ponta do Pargo

O concelho da Calheta tem mais uma atracção turística.

"Localizado na freguesia da Ponta do Pargo, o Miradouro do Cabo acaba de ser recuperado e beneficiado, apresentando-se como mais uma oferta àqueles que visitam esta freguesia que é tão conhecida pelas suas belezas naturais. Este novo espaço não é excepção já que o verde das serras e o azul do mar garantem aos visitantes um belo cenário", revela a autarquia local através de uma nota de imprensa.

A intervenção foi levada a cabo pela Junta de Freguesia da Ponta do Pargo, presidida por José Manuel Jardim e contou com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, que garantiu o material necessário a esta obra, onde se inclui também a recuperação da vereda de acesso ao local, uma distância de aproximadamente 250 metros.





Numa visita ao novo miradouro, a partir do qual também é possível visualizar o Calhau das Achadas da Cruz, a mesma nota refere que o presidente Carlos Teles não escondeu a satisfação por ver concluída mais esta infraestrutura, sobretudo numa freguesia que é tão procurada para passeios e que é admirada pelas suas vistas deslumbrantes.

"Este será, certamente, mais um motivo de atração na Ponta do Pargo", vincou, realçando que esta é uma oferta adicional aos muitos turistas que já se deslocavam a esta zona para visitar a Capela de Nossa Senhora da Boa Morte.