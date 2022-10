Forum Madeira fez simulacro de incêndio esta manhã

Com vista a testar o comportamento das equipas de emergência do Forum Madeira, bem como pôr em prática o Plano de Segurança Interno, inserido nas Medidas de Autoproteção do Centro, hoje, dia 19 de Outubro, pelas 08h30, foi realizado um simulacro de incêndio

O simulacro permitiu testar a rapidez, eficiência, segurança e agilidade do centro comercial na evacuação total do edifício em caso de emergência. O balanço foi muito positivo, considerando-se que o centro possui um elevado nível de preparação em caso de situações de risco.

As operações decorreram em toda a zona comercial, tendo como cenário fictício um incêndio numa sala técnica situada no piso 0. Do incidente não resultou nenhuma vítima, já que a aplicação de todos os meios de extinção de incêndio foram activados no momento e tempo correto.

Durante este exercício interno, o Forum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, acionou o Plano de Emergência contra incêndios através da respectiva equipa de segurança, que imediatamente se mostrou pronta para iniciar uma ordeira evacuação do edifício. Durante esta operação estiveram interditos os acessos à entrada do estacionamento.

Numa situação real o centro já se encontrava em normal funcionamento. Assim, o teste à resposta do Forum Madeira perante a emergência foi considerado muito positivo.