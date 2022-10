Operação Azerbaijão conta com três madeirenses

As guarda-redes Jéssica Ferreira, que actua em França e ainda Isabel Góis, guarda-redes do Madeira Andebol SAD e Margarida Morais, que alinha no Alpendorada, fazem parte das escolhas finais do técnico nacional de andebol, José António Silva, para o duplo confronto com o Azerbaijão, jogos a terem lugar nos dias 3 de Novembro (fora) e dia 5 (em Portugal).

Nesta convocatória registe-se igualmente a presença de Joana Pires e Patrícia Rodrigues, andebolistas do Madeira Andebol SAD.

Estes jogos contam para o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de 2023.

As nove seleções que ultrapassarem esta eliminatória seguirão para a Fase 2 da Qualificação Europeia, onde se juntarão a 10 das 16 equipas que participaram no Europeu de 2022, mais a Chéquia.

No total, o IHF World Championship 2023 – marcado para Novembro e Dezembro de 2023 – contará com a participação de 16 equipas europeias: os co-anfitriões Noruega (aCtual campeã em título), Suécia e Dinamarca; as três melhores equipas do EHF EURO 2022 e as 10 vencedoras da Fase 2 da Qualificação Europeia.