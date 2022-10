Visitas ao município de Ponta Delgada e à Casa da Madeira encerram Cimeira Insular

A delegação da Madeira da ANAFRE preencheu a tarde de segunda-feira com mais dois encontros institucionais, realizados ainda no âmbito da Cimeira Insular.

Depois da reunião, de manhã, com o Governo dos Açores, à tarde, os autarcas madeirenses foram recebidos na Câmara Municipal de Ponta Delgada e na Casa da Madeira nos Açores.



Na Câmara Municipal de Ponta Delgada, foi o próprio presidente, Pedro Nascimento Cabral, quem fez as honras da casa, acompanhado pelo coordenador da ANAFRE Açores, Manuel António Soares.

Na ocasião, Celso Bettencourt, coordenador da ANAFRE Madeira, enalteceu o empenho do município na consolidação das receitas das freguesias, através da celebração de contratos interadministrativos cujo montante ascende o valor do financiamento do Estado, naquele que considera "um excelente exemplo de descentralização de competências".

Da Câmara Municipal de Ponta Delgada, os órgãos da delegação da Madeira na ANAFRE seguiram para a Casa da Madeira nos Açores, onde foram recebidos pelo presidente, Luis Freitas Ramos.

Na sua intervenção, Celso Bettencourt manifestou "a total disponibilidade das freguesias da Madeira para cooperarem com a Casa da Madeira dos Açores no importante trabalho aqui desenvolvido em prol dos madeirenses que vivem nas ilhas açorianas, que mantêm, através deste espaço, a ligação emocional Madeira, à sua cultura e às suas vivências".

Em ambas as visitas, a delegação da ANAFRE Madeira ofereceu uma placa para registar os encontros e também como forma de agradecimento pela disponibilidade.



A comitiva madeirense regressou nesta manhã de terça-feira à Região.