Parcerias e responsabilidade social

A Universidade da Madeira, ao longo dos seus 34 anos de existência, tem procurado estreitar laços de cooperação com instituições públicas e privadas, regionais, nacionais e internacionais, resultando, destas parcerias, valiosos contributos para a melhoria contínua das suas formações, da prestação de serviços à comunidade, da difusão da cultura e da ciência e do desenvolvimento da investigação.

Os protocolos de colaboração estabelecidos traduzem-se em atividades muito diversificadas, podendo abranger estágios curriculares, estágios profissionais remunerados, bolsas de estudos, reconhecimento do mérito académico através da atribuição de prémios monetários, apoio a atividades de investigação, bolsas de apoio à mobilidade internacional, ações de voluntariado, organização conjunta de formações e de eventos de natureza científica, doação de verbas ao abrigo do mecenato para reforço do Fundo de Emergência da UMa, que apoia os estudantes mais carenciados que não são abrangidos pelas bolsas de estudos da Direção Geral do Ensino Superior.

No passado dia 19, e no âmbito da parceria com a Associação “GRACE Empresas responsáveis”, os estudantes da UMa puderam receber no Campus da Penteada as empresas Trivalor, Grupo Sousa, FN Hotelaria e a Dupla DP & Associados S.A. Durante 2 horas, estas 4 empresas apresentaram os seus ramos de negócio e algumas das suas boas práticas e disponibilizaram-se para responder às questões dos estudantes. Salientaram que todas adotam comportamentos que têm por base o respeito pelo ambiente, pelas questões de ordem social e recorrem a uma governança corporativa, cumprindo desse modo uma política de investimento sustentável e responsável. Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), desdobrados em 169 metas, da resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), aprovada em 2015, que pretendem resolver as necessidades das pessoas em todo o mundo, para promoção da paz, da justiça e de instituições eficazes, como meta a atingir até 2030, foi um tema abordado por todas as empresas, tendo as mesmas identificado os ODS em que intervêm. A valorização atribuída a estas temáticas nas entrevistas de emprego e o cuidado em assumir uma atitude genuína, positiva e empreendedora quer na nossa formação quer enquanto empreendedores ou trabalhadores por conta de outrem foram aspetos igualmente realçados.

Esta foi a 2.ª sessão de “À conversa com empresas GRACE”, estando prevista uma nova apresentação de Empresas GRACE no início do 2.º semestre deste ano letivo.

A interação entre a Universidade da Madeira e seus atuais e futuros parceiros contribuirá para o bom desenvolvimento de todas as instituições e para o reforço da sua responsabilidade social.