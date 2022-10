PSD destaca importância da tarifa social de electricidade para apoiar as famílias

O Grupo Parlamentar do PSD considera que a tarifa social da electricidade se assume, no contexto actual, como “um dos apoios extremamente importantes que estão à disposição das famílias madeirenses”.

Uma tarifa que, neste momento, abrange cerca de 20 mil famílias do universo dos clientes da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), afirmou o deputado Carlos Rodrigues, após uma reunião com o presidente do Conselho de Administração da Empresa, tendo referido que a tarifa em questão significa um desconto na ordem dos 34% sobre aquele que é o valor facturado normalmente. Ou seja, “dentro desse universo de 20 mil famílias apoiadas, as mesmas têm uma factura mensal média de cerca de 25 euros”.

Carlos Rodrigues afirmou que se trata de “um sistema que está a funcionar de forma bastante eficiente”, sendo o acesso simples e praticamente automático no caso de famílias que tenham no seu agregado situações de rendimento social de inserção, subsídio de desemprego, pensões de invalidez, de velhice, ou outras similares.

Nesse sentido, o deputado sublinha que é um apoio “fundamental”, que “pode e deve ser aproveitado” por todas as famílias mais desfavorecidas, sobretudo, perante as perspectivas do agravamento dos preços da energia por via das circunstâncias actuais.