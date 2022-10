Despique e charamba levam a Madeira ao Festival de Improviso no Alentejo

Uma comitiva de improvisadores madeirenses vai representar a Região no primeiro Festival de Improviso 'Vozes de Mestres', que decorre de 21 a 23 de Outubro, no Alentejo.

Roberto Moniz (Canto e Viola d'Arame), Gilberto Reis (Canto e Rajão), Francisco Jesus (Canto, Braguinha e Harmónica) e Humberto Jesus (Rabeca/Violino) levam na ‘bagagem’ o charamba e o bailinho.

Vários concertos e conversas sobre os cantares ao desafio fazem parte do programa, que será desenvolvido em São Teotónio (dia 21), São Martinho das Amoreiras (dia 22) e Amoreiras-Gare (dia 23).

O primeiro momento do festival acontece, já hoje, na Sociedade Recreativa São Teotoniense, em São Teotónio, com concerto 'Cantares ao Desafio', com as tradições do Minho, Açores, Nordeste Brasileiro, Alentejo e Madeira.

Os improvisadores madeirenses sobem a palco para apresentar um charamba (género de improviso que se distingue por ter um tema da 'conversa' entre os improvisadores de carácter mais sério), acompanhado pela viola d’arame.

Em seguida, apresentam um bailinho/despique (género de improviso que se diferencia por ter um tema da prosa mais animado, com humor e picardia entre os intervenientes).

No sábado, dia 22, o festival decorrerá no Salão de Festas de São Martinho das Amoreiras e conta novamente com a apresentação das várias formas de cantares ao desafio das várias regiões do país, bem como do Repente Brasileiro.

Antes terá lugar uma mesa-redonda dedicada ao tema 'Como salvaguardar os Cantares ao Desafio?', onde Roberto Moniz, irá falar da experiência da Madeira e da intervenção/formação que está a ser desenvolvida na Associação Xarabanda e na Escola Dr. Alfredo Ferreira de Nóbrega Júnior, na Camacha, pelo próprio e pela professora Gabriela Rodrigues.

Para Roberto Moniz:

Esta é uma oportunidade de conhecer novas realidades nesta área, nomeadamente: improvisadores, músicos, programas, géneros de improviso, etc., assim como, estabelecer contactos e convidar repentistas para eventos na nossa Região.

O músico é responsável pelo projecto ‘A improvisar é q’a gente s’entende’, encontro de Repentismo que se realiza anualmente no mês de Junho, em Santa Cruz e que também é título de um documentário de três episódios que abordam as práticas e os contextos do charamba e do bailinho/despique. Uma produção de Eduardo Costa Produções Audiovisuais, Associação Xarabanda e do Município de Santa Cruz.

No domingo, dia 23, será a vez de Amoreiras-Gare receber o Festival do Improviso, no Centro Social, com uma mesa tedonda, seguindo-se o concerto 'Vozes de Mestres', com a participação de todos os artistas presentes no festival.

O evento conta com o apoio do Município de Odemira, Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Freguesia de S. Teotónio, Associação para o Desenvolvimento de Amoreiras-Gare, Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras e DGArtes-Direcção Geral das Artes. O Grupo Madeirense conta com o apoio da Associação Musical e Cultural Xarabanda e do Município de Santa Cruz.