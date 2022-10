Iniciativa 'Alista-te por um dia' levou 30 crianças a visitar navio NRP João Roby

O navio NRP João Roby recebeu, ontem, 20 de Outubro, no âmbito da iniciativa 'Alista-te por um dia', cerca de 30 crianças, entre os 8 e os 11 anos.

Com o objectivo de promover o contacto com o ambiente militar, esta iniciativa permitiu dar a conhecer, um pouco, do que é a vida a bordo das unidades navais, assim como ter contacto com o armamento que o navio dispõe.

Estas crianças tiveram ainda a oportunidade de efectuar baptismos de mar na lancha salva-vidas do ISN para que pudessem ter a percepção do que é navegar no mar.