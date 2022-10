Guterres a caminho da Índia para discutir parceria entre o país e a ONU

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, está a caminho da Índia, numa viagem em que discutirá a parceria entre o país e a organização internacional, bem como o fortalecimento da Cooperação Sul-Sul, disse ontem fonte oficial.

No seu 'briefing' diário à imprensa, o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, indicou que o secretário-geral deverá chegar a Mumbai nas próximas horas e, na quarta-feira, discutirá a parceria entre a Índia e as Nações Unidas.

"Amanhã [quarta-feira], vai conversar com estudantes do Indian Institute of Technology Bombay e irá discutir a parceria entre a Índia e as Nações Unidas e o fortalecimento da Cooperação Sul-Sul. Também participará num evento comemorativo do 75.º aniversário da independência da Índia", disse Dujarric, na sede da ONU, em Nova Iorque.

Guterres vai aproveitar esta deslocação de dois dias à Índia para discutir "os muitos desafios" que o mundo enfrenta, "desde lidar com as mudanças climáticas até alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)", acrescentou o porta-voz.

Na agenda de Guterres constam ainda encontros com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Subrahmanyam Jaishankar.

O ex-primeiro-ministro português visitará também um projeto-modelo que foi recentemente declarado a primeira vila movida a energia solar da Índia.

"No local, o secretário-geral testemunhará como os telhados solares instalados em mais de 1.300 casas rurais estão a melhorar a vida da comunidade", segundo um comunicado divulgado pelo gabinete de Guterres.

Depois da Índia, Guterres segue para o Vietname, onde vai participar numa cerimónia para comemorar o 45.º aniversário da adesão do país à ONU.

"Enquanto estiver no Vietname, o secretário-geral irá reunir-se com o secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, com o Presidente, Nguyen Xuan Phuc, com o primeiro-ministro, Pham Minh Chinh, e outros altos funcionários. O secretário-geral também irá participar num diálogo com a juventude", referiu o mesmo comunicado.

António Guterres deverá regressar a Nova Iorque em 23 de outubro.