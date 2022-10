PS congratula-se com anúncio do aumento salarial dos Bombeiros Sapadores do Funchal

O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal congratulou-se, hoje, com a anunciada antecipação do aumento salarial para os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Numa altura em que a corporação assinala o seu 134.º aniversário, Andreia Caetano esclarece que esta medida só é possível pelo facto de o "anterior executivo municipal, liderado pelo PS, ter deixado as contas certas e a situação financeira da autarquia regularizada", explica nota enviada pelo partido.

A responsável pelo Grupo Municipal do PS evidencia o investimento significativo que foi feito pela anterior vereação nas instalações, na aquisição de veículos e equipamentos e no recrutamento de novos elementos da corporação, reconhecendo, mesmo assim, que ainda há muito para melhorar.