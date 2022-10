União dos Sindicatos da Madeira manifesta-se amanhã no Funchal pelo aumento dos salários e pensões

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) promove, amanhã, dia 15 de Outubro, uma manifestação inserida na Jornada de Luta Nacional convocada pela CGTP-IN, sob o lema “Aumento geral dos salários e pensões –é uma emergência nacional”.

A concentração será junto à Casa Sindical da Madeira, na Rua do Bom Jesus, pelas 10 horas, tendo a marcha saída marcada pelas 15 minutos depois.

Os manifestantes seguirão, em protesto, pela Rua do Bom Jesus, Rua de João de Deus, Campo da Barca, descendo a Rua do Anadia até à Ponte do Mercado, seguindo pela Rua Fernão de Ornelas, Largo do Phelps, Ponte do Bettencourt, Rua do Bettencourt, Largo do Chafariz, Rua do Aljube, descendo a Rua António José de Almeida até à Rua da Alfândega, seguindo pela Rua da Alfândega até à porta principal da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

No local, junto à Capela de Santo António, haverá a leitura e votação de uma moção, que será depois entregue aos órgãos de soberania da RAM.

Pelas 11 horas, o coordenador desta União dos Sindicatos, Alexandre Fernandes, irá prestar declarações à comunicação social.