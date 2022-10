Calado anuncia abertura de nova escola de bombeiros sapadores em 2023

Nem a chuva que se fez sentir esta manhã estragou o desfile que iniciou a cerimónia do 134º aniversário dos Bombeiros Sapadores do Funchal, um dia que tradicionalmente é comemorado a 24 de Setembro.

Ao som de várias sirenes, os carros foram ‘desfilando' pelas ruas da capital madeirense, até à Praça do Município onde se realizou a cerimónia presidida por Pedro Calado.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal aproveitou o momento para anunciar a abertura de um curso de admissão para o concurso de promoção de profissionais já no próximo ano e revelou que em 2023, no segundo semestre, vai abrir mais uma escola de bombeiros sapadores.

"Isto é extremamente importante para a nossa corporação, se nós tivermos em conta que hoje temos 137 profissionais com um quadro um pouco envelhecido", admitiu.

O autarca aproveitou os festejos para garantir que irá fazer a actualização imediata da remuneração dos bombeiros sapadores.

"Nós sabemos que havia já um compromisso desde 2019 e até agora foi feita a actualização de 15% e neste momento estavam a faltar 40% dessa actualização salarial para 134 bombeiros. O que vamos fazer é, em vez de fazermos agora 15%, 15% em 2023 e 10% em 2024, vamos antecipar 40% já no próximo ano atendendo às dificuldades sociais que todos nós estamos a assistir, o que equivale a um esforço superior a meio milhão de euros", referiu, salientando que a autarquia vai continuar a trabalhar para modernizar as instalações do quartel.

José Minas, comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal, confessou estar satisfeito com as novidades e deixou a garantia de que a população pode estar descansada porque "os bombeiros estão capacitados para qualquer intervenção".