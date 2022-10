PSP participou em acção de sensibilização sobre bullying

No âmbito da operação 'Bullying é para fracos', levada a efeito pela Divisão Policial do Funchal, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira participou numa acção de sensibilização para o programa ERAMUS, na Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva, entre 10 e 21 de Outubro.

No dia 18, os agentes do programa de policiamento de proximidade da PSP abordaram a temática 'Violence statistics amoung young people, prevention and fight agaist violence, government programs and rehabilitation in Portugal' [em português: 'Estatística sobre a Violência entre jovens, prevenção e combate à violência, programas e reabilitação em Portugal].

A acção foi dirigida a um grupo de 37 alunos e 12 professores, 31 dos quais de nacionalidade estrangeira (provenientes de países como Itália, Dinamarca, Malta, Turquia e França), tendo aproveitado a oportunidade para explicar aos cidadãos estrangeiros o modelo de policiamento de proximidade implementado em Portugal desde 1992, entre outras informações sobre a realidade nacional.

"Com esta interação o Comando Regional da PSP Madeira alarga assim o seu espectro de intervenção com alunos de nacionalidades estrangeiras que habitam na Região Autónoma da Madeira, na promoção de uma cultura de segurança", destaca a PSP em comunicado de imprensa.