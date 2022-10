Saúde com 42 acções no âmbito da Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, tutelada por Pedro Ramos, integra a Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza 2021-2030, com um total de 42 acções, no conjunto de 140 acções preconizadas no I Plano de Acção 2021-2024, com vista o combate à pobreza.

Na área da Saúde e Protecção Civil, foi nomeada membro da Comissão de Acompanhamento e Monitorização do Plano de Acção a técnica especialista da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, Rosa Berenguer, que, reuniu, em plena articulação com os vários intervenientes da saúde, um conjunto de acções que abrangem os seguintes objectivos estratégicos: “reforçar as políticas de inclusão social, promover e melhorar a integração e a proteção social de grupos mais desfavorecidos e assegurar a coesão social e o desenvolvimento local; garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar nas populações mais vulneráveis, em articulação com os planos e estratégias regionais existentes no âmbito da promoção da saúde e prevenção da doença.”

No sector da Saúde, importa sublinhar que a aposta na promoção da saúde mental e prevenção dos comportamentos aditivos e dependências terá um maior peso neste primeiro plano de acção, com um somatório de 24 acções, seguindo-se a promoção da saúde e bem-estar durante todo o ciclo de vida, com um total de 13 acções.

A implementação e execução das 42 acções da saúde preconizadas no Plano de Acção visam promover o acesso à saúde, melhorar os níveis de literacia em saúde, capacitar os cidadãos, sob ponto vista holístico, para uma melhor gestão da sua saúde e prevenção da doença, em especial nas populações mais vulneráveis, e contribuir para uma melhoria global da prestação de cuidados de saúde, ao longo de todo o ciclo de vida, à população da Região Autónoma da Madeira.

O grupo de trabalho do sector da Saúde, junta os responsáveis de diversas áreas de actuação, nomeadamente o Agrupamento dos Centros de Saúde da RAM (ACES), a Unidade de Acção Social do SESARAM, a Comissão de Avaliação para Implementação de Recomendações para a Prevenção de Quedas em Idosos (CAIR PQI RAM), a Unidade de Psicologia do SESARAM, a Unidade de Nutrição e Dietética, o Projecto Geração +Saúde, a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), além de contar com contributos de outros responsáveis afectos a entidades parceiras, como a Associação para o Planeamento da Família - Madeira e o Observatório Regional de Saúde Mental da RAM (ORSMRM).

As acções da Saúde propostas a integrar o plano de acção, foram apresentadas no dia 2 de Setembro, na Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, com a presença do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

A Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza 2021-2030, levada a cabo pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, junta dez parceiros, responsáveis pela elaboração dos planos de acção, implementação e monitorização da Estratégia Regional, pertencentes a seis Secretarias do Governo Regional, a saber: Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia; Secretaria Regional de Economia; Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil; Secretaria Regional de Turismo e Cultura e Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas.

O primeiro de três Planos de Acção, foi apresentado publicamente no dia 17 de Outubro, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico.