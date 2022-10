Abastecimento de água em Machico poderá ficar condicionado na segunda-feira

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa esta sexta-feira, 21 de Outubro, que poderão ocorrer, pontualmente, interrupções no abastecimento de água potável no concelho de Machico na próxima segunda-feira, 24 de Outubro.

O alerta surge no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Machico, que visam diminuir as perdas de água, e que poderão causar condicionamentos no abastecimento de água potável.

Os trabalhos vão decorrer entre as 14 e as 18 horas nos seguintes sítios do Piquinho, da Terça e da Torre na freguesia de Machico.

Em nota emitida, a ARM garante que "empenhará todos os esforços para minimizar os impactos desta intervenção e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados".