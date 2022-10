"PSD-Madeira vai continuar a cumprir com as aspirações e a ser a voz activa, dinâmica e empenhada"

Agradecendo a disponibilidade de todos aqueles que integram o projecto 'Compromisso 2030' e vincando que o PSD-Madeira foi, sempre, o motor das grandes mudanças e do desenvolvimento que a Região alcançou desde a Autonomia política, o presidente Miguel Albuquerque, reiterou, hoje, na apresentação desta iniciativa que, tal como no passado, o seu partido continuará a liderar e a cumprir com as aspirações do povo madeirense, até porque a sua história de sucesso resulta, precisamente, dessa intermediação.

O PSD-Madeira sempre esteve à altura dos desafios e a verdade é que sempre tivemos a capacidade, a humildade e a inteligência de ouvir e perceber os nossos concidadãos e qual a sociedade em que estes queriam viver, numa história de sucesso que resulta, em primeiro lugar, do facto do nosso partido ter assumido a liderança política das aspirações dos madeirenses

Miguel Albuquerque sublinhou que, além da capacidade de vencer obstáculos, o povo Madeirense "é um povo que não é conservador e que não tem medo de assumir as mudanças e reformas necessárias para o bem comum”.

Aludindo ao 'Compromisso 2030', garantiu que, mais uma vez, o PSD-Madeira vai assumir a auscultação da sociedade como bandeira, recolhendo contributos para o próximo Programa de Governo.

O nosso partido não vive isolado da realidade e aquilo que vamos fazer, a partir de agora e através deste projecto, é precisamente mergulhar nessa realidade e no sentir dos cidadãos e é muito importante que todos os partidos tenham esta humildade e sirvam de intermediação entre as aspirações das pessoas e a sua concretização Miguel Albuquerque, presidente do PSD-Madeira

Um trabalho “que vai abarcar toda a ilha, todos os sectores e todos os cidadãos”, assegurou, de modo a que venha a ser elaborado um Programa de Governo que espelhe as necessidades, expectativas e legitimas aspirações da população.