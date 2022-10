Secretário da Economia assina contrato de manutenção de Reserva Estratégica de Cereais

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, assinou, esta manhã, o contrato de manutenção de uma Reserva Estratégica de Armazenagem de Cereais, que garantirá o abastecimento ao mercado regional para um mínimo de dois meses, num total de 8 toneladas e com uma duração prevista de um ano.

O documento, assinado entre o governante e os representantes da empresa Insular Produtos Alimentares, S.A., visa a “manutenção de uma reserva estratégica de armazenagem de cereais, através da capacidade logística de armazenagem e de distribuição instalada, de forma a assegurar o normal e regular abastecimento ao mercado regional por um período temporal nunca inferior a 2 (dois) meses, com vista a impedir a possibilidade de ocorrer uma interrupção da cadeia de abastecimento ou uma rutura de stocks no referido horizonte temporal”.

De acordo com o tutelar da pasta da Economia na Região, “os cereais são destinados a alimentação humana, nomeadamente, trigo mole, destinado à produção industrial de farinha de panificação e trigo duro, destinado à produção industrial de massas”.

Conforme explicou Rui Barreto, “o Governo Regional decidiu criar uma reserva estratégica de cereais mínima, que permita abastecer a rede de panificação e garantir um bem essencial como é o pão”.

Segundo o governante, a manutenção desta reserva representa um investimento do Governo Regional no montante de 217 971,30 euros, correspondente ao último trimestre de 2022. Em 2023, o custo suportado pela Região será de 653 913, 90 euros.

Recorde-se que, aquando do anúncio público desta medida, no passado mês de setembro, Rui Barreto já havia explicado que a principal razão para criação desta reserva estratégica, prende-se com a subida dos preços do trigo, que deverão aumentar mais de 40% em 2022 e atingir máximos históricos em termos nominais, o que exercerá pressão sobre os mercados, em particular os dos países em desenvolvimento que dependem maioritariamente das exportações da Rússia e da Ucrânia.

A reserva de cereais será constituída por 2.500 toneladas de trigo mole e 1.800 toneladas de trigo duro e ficará instalada nos silos de armazenagem de cereais localizados no Porto do Caniçal, Zona Franca e Industrial do Caniçal, que pertencem à sociedade “Silomad – Silos da Madeira, S.A.”, entidade cujo capital social é parcialmente detido pela “Insular – Produtos Alimentares, S.A.”, que é a entidade importadora de cereais a granel na RAM e detém um direito de exclusividade na armazenagem de cereais destinados a alimentação humana nos mesmos.