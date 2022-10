Nova medida do Governo visa a estabilidade do preço dos cereais

É uma medida que chega aos madeirenses de forma indireta, mas que permite trazer estabilidade no preço do pão enquanto bem essencial para todos os agregados familiares. Foi desta forma que o deputado Nuno Maciel explicou o mecanismo encontrado pelo Governo Regional para a reserva de cereais, assegurada pela Insular Moinhos,

Numa visita às instalações da empresa, o deputado realçou que esta é uma medida que é garantida pelo Orçamento Regional num contexto de mitigação dos efeitos da inflação, de modo a que se consiga, por esta via, ter uma estabilidade deste produto a médio prazo, dando uma maior “tranquilidade” às famílias.

“Na verdade, o que nós estamos aqui, hoje, a anunciar é uma nova medida de apoio à criação de uma reserva estratégica de cereais que permite, quadrimestralmente, garantir esta estabilidade no preço e ir ao encontro de uma dificuldade que as empresas deste sector estavam a sentir, de subidas de preço na origem”, afirmou, sublinhando que esse facto “estava a trazer uma forte pressão para que o consumidor final não sentisse esse preço”.

Uma realidade que levou a que, mais uma vez, o Governo Regional, “de forma proactiva”, e, através do seu Orçamento, trouxesse uma medida de apoio aos privados, garantindo a estabilidade no preço deste bem, não só no pão, mas também noutros produtos transformados que esta empresa produz”, o que possibilita igualmente um maior “conforto financeiro” às famílias.

Uma medida que vai estar em vigor até ao final de 2023 e que será avaliada de quatro em quatro meses.