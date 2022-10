Miguel Albuquerque atacou a oposição, sobretudo o PS-M, que governou a Câmara Municipal do Funchal desde 2013 até 2021, o que para o líder do PSD-M foi a "pior governação depois de D. Afonso Henriques", uma tirada que levantou um misto de aplausos e com uma forte gargalhada da plateia maioritariamente constituída por militantes JSD-M, ou não estivesse no encerramento do XXIV congresso regional da JSD.

"Oposição não sabe governar", desvalorizou a actuação dos socialistas, exortando de seguida os feitos e a linha estratégica que os social-democratas têm vindo a materializar, num percurso "médio, longo prazo".

Antes das críticas ao principal adversário nas eleições regionais de 2023, defendeu que o diálogo com as minorias deve ser feito de forma circunstancial e em matérias de interesse comum da Região.

Neste momento canta-se o hino do PSD-M com os militantes a soletrar a letra: "Paz, pão, povo e liberdade, todos sempre unidos no caminho da verdade".