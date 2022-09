Turista socorrida na vereda da Ponta de São Lourenço

Uma turista de nacionalidade italiana foi esta manhã socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico, após ter ficado lesionada num pé quando percorria a vereda da Ponta de São Lourenço.

Por apresentar dificuldade em andar, devido a queixas num tornozelo, a vítima acabou por ser resgata, algures a meio do percurso pedonal, por equipa dos bombeiros mobilizada para o efeito. A turista foi inicialmente transportada, de ambulância, às urgências do Centro de Saúde de Machico e, posteriormente, encaminhada ao Hospital Central do Funchal.