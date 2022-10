Portugal abaixo da média europeia nos constrangimentos do verão na aviação

O verão deste ano foi "uma verdadeira montanha-russa" nos aeroportos, mas, em Portugal, a média de constrangimentos foi inferior à europeia, revelou hoje a presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), Tânia Cardoso Simões.

"A média europeia correspondeu a 6,6%, entre junho e agosto deste ano, e a média portuguesa foi abaixo. Enfim, não significativamente abaixo, foi 6,1%, porque é impactada pelos voos do centro da Europa que provocam, por sua vez, atrasos sucessivos ao longo do dia nas várias rotações", disse.

Tânia Cardoso Simões falava à Lusa à margem da primeira jornada da 6.ª edição da cimeira aeronáutica Portugal Air Summit, que decorre no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor (Portalegre).

A responsável, que discursou hoje na cimeira sobre o tema "Abrindo as asas da aviação", já tinha abordado algumas destas questões nessa intervenção, explicando depois à Lusa que se quis referir à "verdadeira montanha-russa que foi o verão de 2022".

"Depois de dois anos de estagnação e de quebras de tráfego, verificou-se uma subida muito exponencial e houve alguma inércia de adaptação no sistema, nomeadamente em termos de recursos humanos e mesmo em termos de equipamentos", admitiu.

O que "provocou três tipos de fenómenos, cancelamentos, atrasos [e] perdas de bagagens, sobretudo", completou.

No último verão, "referiu-se muitas vezes o caos dos aeroportos" em Portugal e o país foi também impactado "negativamente pelos efeitos exteriores".

Mas as companhias aéreas, "nomeadamente aquelas que até são rotuladas como tendo mais cancelamentos e mais atrasos, ficaram com uma média de pelo menos um terço inferior aos 6,6% [europeus], ou seja, cerca de quatro e tal por cento", indicou.

Por isso, "na realidade, criou-se uma imagem de caos nos aeroportos portugueses", mas é preciso "ter um enquadramento mais geral, a 'all picture' como se costuma dizer", defendeu.

"E eu não estou a dizer que não é uma preocupação", porque, para o regulador, "cada atraso, cada cancelamento tem que ser analisado, os consumidores, os passageiros têm de ser ressarcidos, é um problema".

O que acontece é que "a situação portuguesa não foi de todo nem pior nem igual àquela que ocorreu em muitos países do centro da Europa", insistiu.

A cimeira aeronáutica Portugal Air Sumir tem este ano um "enfoque especial" nas oportunidades de investimento disponíveis no setor, segundo os promotores do evento, o município de Ponte de Sor e a empresa The Race.

Com o tema "Flying for a World of Opportunities", o Portugal Air Summit, que decorre até sábado é considerado a "maior cimeira aeronáutica" da Península Ibérica, reunindo intervenientes "internacionais e nacionais dos setores de aeronáutica, espacial e defesa.