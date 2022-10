Clube Caniço Riders sagra-se Campeão Nacional de Enduro 2022

A vila de Castelo de Vide recebeu no último domingo o 'Campeonato Nacional de Enduro presented by Shimano', prova que contou com diversos títulos e pódios por parte da comitiva madeirense.

Destaque para os seguintes 'riders' madeirenses e/ou em representação de clubes madeirenses.

E-MTB Femininas > 30

Corina Bachmeier (Individual) – 1ª Classificada

E-MTB Masculinos > 30

Pedro Candido (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 2º classificado

Rui Silva (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 16º classificado

José Santos (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 18º classificado

Elites Masculinos

Jimmy Silva (Clube Futebol Carvalheiro) – 3º classificado

João Freitas (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 7º classificado

Fábio Gil (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 8º classificado

Tiago Vieira (AD Galomar / Ferragens Vieira) – 11º classificado

Pedro Gouveia (AD Galomar / Ferragens Vieira) – 21º classificado

Femininas 17+

Joana Passos (AD Galomar / Ferragens Vieira) – 4ª classificada

Juniores Masculinos

Matias Camacho (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 1º classificado

André Gomes (AD Galomar / Ferragens Vieira) – 2º classificado

José Teixeira (AD Galomar / Ferragens Vieira) – 3º classificado

Henrique Ferreira (Município do Porto Moniz/C.N. Seixal) – 4º classificado

Master 30 Masculinos

Paulo Baptista (AD Galomar / Ferragens Vieira) – 2º classificado

Rúben Gouveia (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 6º classificado

Tiago Silva (AD Galomar / Ferragens Vieira) – 8º classificado

Master 35 Masculinos

João Machado (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 3º classificado

Master 40 Masculinos

Márcio Ferreira (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 1º classificado

Luís Fernandes (AD Galomar / Ferragens Vieira) – 7º classificado

Jocelino Gonçalves (Ciclo Madeira Clube Desportivo) – 10º classificado

Master 45 Masculinos

Marco Coelho (AD Galomar / Ferragens Vieira) – 8º classificado

Master 50 Masculinos

Paulo Sousa (Ciclo Madeira Clube Desportivo) – 6º classificado

Cadetes Femininas

Sara Rodrigues (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 2ª classificada

Cadetes Masculinos

João Rodrigues (AD Galomar / Ferragens Vieira) – 2º classificado

Rodrigo Freitas (Clube Futebol Carvalheiro) - 5º classificado

André Coelho (AD Galomar / Ferragens Vieira) – 8º classificado

Tiago Fernandes (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 10º classificado

Artur Góis (Ciclo Madeira Clube Desportivo) – 12º classificado

Juvenis

Hélder Gonçalves (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 3º classificado

Henrique Freitas (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 5º classificado

Ana Rodrigues (Clube Caniço Riders / 2 Cycling) – 1ª classificada

Equipas

Clube Caniço Riders / 2 Cycling – 1º classificado

AD Galomar / Ferragens Vieira – 3º classificado

Ciclo Madeira Clube Desportivo – 12º classificado