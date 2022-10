Madeirenses com adversários da II Liga na Taça de Portugal

AD Machico, AD Camacha e CD Nacional conheceram há instantes dos adversários para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol sénior.

No sorteio realizado na Cidade do Futebol, as formações madeirenses irão defrontar equipas que militam na II Liga, com destaque para as equipas do Campeonato de Portugal a serem 'obrigadas' a jogar fora de portas.

A AD Machico, uma das 'tomba gingantes' na ronda anterior da prova desloca-se ao reduto do B SAD, enquanto a AD Camacha irá medir forças com o Académico de Viseu.

Já os alvinegros irão defrontar, no Estádio da Madeira, um dos adversários do seu campeonato ( II Liga), ou seja o Tondela.