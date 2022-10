Partido Comunista Chinês declara "vitória esmagadora" contra a corrupção

O Partido Comunista chinês considera que a luta contra a corrupção lançada pelo líder chinês, Xi Jinping, alcançou uma "vitória esmagadora" e os seus frutos "foram consolidados", apontou hoje o vice-diretor da Comissão Central de Inspeção e Disciplina.

Numa conferência de imprensa realizada à margem do 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), que decorre esta semana, em Pequim, Xiao Xiao afirmou que, nos últimos dez anos, a agência de combate à corrupção investigou 4,65 milhões de casos.

"Mais de 25.000 funcionários de nível ministerial foram punidos", disse Xiao Pei.

O vice-diretor salientou que as violações disciplinares "foram coibidas de forma eficaz". Entre os 74 mil funcionários punidos por corrupção, "apenas 11 por cento" cometeram irregularidades nos últimos cinco anos.

O número de denúncias e reclamações diminuiu 29,9%, em 2021, em relação a 2018.

Segundo dados fornecidos por Xiao, 97,4% da população inquirida este ano acredita que a agência de disciplina no PCC é "altamente eficaz", um aumento de 22,4%, face a 2012.

Após ascender ao poder, Xi Jinping lançou uma campanha anticorrupção, hoje considerada a mais persistente e ampla na história da China comunista. A campanha resultou na condenação à prisão perpétua ou à pena de morte de centenas de altos quadros e funcionários do Partido Comunista, com a categoria de vice-ministro ou superior.

Além de combater a corrupção, a campanha tem tido como propósito afastar rivais políticos, com as acusações a altos quadros do regime a incluírem frequentemente "excesso de ambição política" ou "conspiração".

Os dois casos mais mediáticos envolveram a prisão do antigo chefe da Segurança Zhou Yongkang e do ex-diretor do Comité Central do PCC e adjunto do antigo presidente Hu Jintao, Ling Jihua.

O 20.º Congresso do PCC atribuir a Xi um terceiro mandato, quebrando com a tradição política das últimas décadas.

Desde que assumiu a liderança da China, em 2012, Xi tornou-se centro da política chinesa. Ele é hoje considerado um dos líderes mais fortes da História recente do país, comparável a Mao Zedong, o fundador da República Popular.