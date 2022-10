Governo ucraniano pede à Cruz Vermelha para enviar missão a prisão em posse de russos

O governo ucraniano pediu ao Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) que envie uma missão para inspecionar a situação dos prisioneiros de guerra ucranianos na prisão de Olenivka, no leste do país, ocupado pelos russos.

O apelo foi lançado por Andriy Yermak, chefe do Gabinete do Presidente Ucraniano, Volodimir Zelensky, que exigiu que a CICV enviasse imediatamente "uma missão" àquele centro, na região de Donetsk, para avaliar a situação dos prisioneiros ucranianos.

De acordo com a página oficial da Presidência da Ucrânia, o apelo foi feito durante uma videochamada com representantes do CICV e outras organizações internacionais.

Também participaram da conversa os vice-chefes do Gabinete do Presidente ucraniano Andriy Sybiha e Ihor Zhovkva, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e o chefe da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa, Kyrylo Budanov.

Yermak referiu que as condições em que os prisioneiros ucranianos são mantidos e a situação que eles enfrentam em locais de detenção na Federação Russa e no território ocupado da Ucrânia são "extremamente graves".

"Hoje, no centro da Europa, infelizmente, acontecem coisas terríveis a cada minuto e a cada hora, há campos de concentração novamente, e é impossível ficar calado sobre isso", denunciou.

Yermak disse que não entende por que a missão da Cruz Vermelha ainda não chegou a Olenivka, sublinhando que "não há tempo para esperar, pois estão envolvidas vidas humanas".

"Por isso, peço que a missão da Cruz Vermelha chegue à Ucrânia nos próximos três dias, mesmo que não tenha autorização da Rússia", que, explicou, "não está interessada na verdade".

O Presidente ucraniano também se referiu, na sua página oficial, ao trabalho institucional da Cruz Vermelha para garantir a segurança das pessoas em cativeiro russo.

"Acredito que o Comité Internacional da Cruz Vermelha não é um clube privilegiado onde se paga e goza a vida. A Cruz Vermelha tem obrigações, principalmente de natureza moral. O mandato da Cruz Vermelha deve ser cumprido", sublinhou.

"Existe (a prisão de) Olenivka. Na verdade, um campo de concentração onde estão os nossos prisioneiros. O acesso a eles é obrigatório, conforme estipulado. A Cruz Vermelha pode fazer isso acontecer. Temos que tentar fazer isso acontecer", sublinhou.