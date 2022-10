Braga empata na Bélgica e complica apuramento

O Sporting de Braga empatou hoje 3-3 em casa dos belgas do Union Saint-Gilloise, em jogo do grupo D da Liga Europa de futebol, complicando as contas do apuramento direto para os oitavos de final.

A equipa 'arsenalista' esteve em vantagem por duas vezes, uma delas com dois golos de diferença, mas permitiu sempre a recuperação dos belgas, deixando escapar dois pontos importantes na luta pelo primeiro lugar.

Vitinha foi o herói bracarense, ao anotar os três golos da sua equipa, aos 15, 36 e 41 minutos, este último a estabelecer o 3-1 com que se chegou ao intervalo, mas dois golos de Boniface (20 e 62) e um de Vanzeir (49) impediram o Braga de conquistar os três pontos.

Com este empate, a formação de Braga mantém-se no segundo posto do grupo, agora com sete pontos, menos três do que a equipa belga, que lidera, estando os alemães do Union Berlim no terceiro lugar, com três pontos, e os suecos do Malmo no último, ainda sem pontuar, equipas que se defrontam ainda hoje.