Israel e Marrocos assinam acordo de cooperação estratégica

Israel e Marrocos assinaram ontem um acordo de cooperação para a investigação conjunta bilateral em áreas que incluem baterias recarregáveis, reciclagem, energia solar, economia de hidrogénio e armazenagem e transporte de energia para países vizinhos.

O acordo foi concretizado na universidade israelita de Bar-Ilan, na cidade de Ramat Gan, na presença da ministra da Educação israelita, Yifat Shasha-Biton, e do chefe do gabinete de cooperação de Marrocos com Israel, Abderrahim Beyyoudh, informou o centro académico num comunicado.

Segundo a nota informativa, Israel vai assistir Marrocos em dois dos seus principais desafios em matéria energética, o objetivo de produzir 52% de eletricidade com renováveis em 2030, e transportar energia para países vizinhos.

O memorando foi rubricado pela universidade Politécnica Mohamed VI, em nome de um consórcio que inclui 20 grupos de investigação, e uma congénere israelita que inclui 33 grupos de sete instituições académicas.

Israel e Marrocos restabeleceram relações diplomáticas em dezembro de 2020 no âmbito dos Acordos de Abraão (sob mediação dos Estados Unidos e da então administração liderada por Donald Trump) e desde então têm reforçado as relações, em particular na área da segurança, com a assinatura em 2021 de um raro acordo em defesa, o primeiro que o Estado judaico firmou com um país árabe.