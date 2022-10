Gonçalo Gomes e Tiago Li no 'amigável' entre Catalunha e Portugal

Na sequência de um convite da Federação Catalã de Ténis de Mesa as selecções portugueses irão realizar um encontro amigável com as equipas locais.

Os dois encontros particulares estão agendados para a cidade de Báscara (Girona, Espanha), no domingo (16/10/2022), pelas 9h30.

Para este encontro internacional, de destacar a chamado dos madeirenses Gonçalo Gomes (Clube Desportivo 1.º de Maio) e Tiago Li (Clube Desportivo São Roque), que assim farão a sua estreia pela selecção principal, vendo assim compensado o bom arranque de época que os dois atletas internacionais jovens por Portugal, têm vindo a demonstrar.

Os dois atletas, a trabalhar de forma permanente no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, têm disputado o Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina, pelos seus clubes, destacando-se o facto do atleta Gonçalo Gomes ter participado recentemente no Campeonato da Europa Individual Sub-21.

Para além dos dois jovens insulares, a equipa será constituída por Tiago Abiodun (Sporting C. Portugal), orientados por João Neves, sendo ainda acompanhados pelas equipa feminina, onde se presentam as atletas Inês Matos (Boa Hora FC), Matilde Pinto (CTM Mirandela) e Patrícia Santos (Sporting C. Portugal).

Pelas Seleções da Catalunha apresentam-se os atletas Joan Masip, Marc Miró, Xavi Peral e Pau Lloret, em masculinos, com a representação feminina a ficar a cargo de Sofia-Xuan Zhang, Silvia Coll, Jana Riera e Claudia Caymel.

Esta será assim uma boa experiência para os dois jovens madeirenses, que juntam esta representação ao seu currículo, já extenso, em representações fora de Portugal.