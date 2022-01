CDU termina dia de campanha com debate sobre o ambiente

No contacto com as populações, a candidatura da CDU às eleições para a Assembleia da República, colocou em destaque a defesa e preservação do património ambiental da regional.

No encerramento de mais um dia de campanha, teve lugar um debate público subordinado ao tema 'Agir Ecologista na Madeira', no qual intervieram Manuela Cunha, dirigente nacional do PEV - Partido Ecologista 'Os Verdes', Marco Fernandes, candidato pelo círculo da Madeira e a cabeça-de-lista, Herlanda Amado.

Neste encontro aberto à participação de todos, a tónica caiu na necessidade de uma maior atenção para as questões ambientais e sua preservação, com Herlanda Amado a afirma que «a CDU tem tido um papel fundamental na denúncia de atentados ambientais, que vão sendo cometidos por todo o País e, em particular, na Região".

A candidata comunista apontou que "em várias situações, onde a CDU tantas vezes esteve isolada na denúncia, não deixou de a fazer, mesmo quando outras forças políticas desvalorizavam os ataques feitos ao ambiente. Apresentámos propostas para garantir a defesa e preservação do nosso património ambiental, porque um povo que vai perdendo o seu património, perde a sua identidade".

Além disso, reconheceu que "existem factores igualmente importantes para uma Região turística como a nossa, que não se pode continuar a dar ao 'luxo' de destruir o que tem de mais valioso, as suas paisagens tão características e cativantes, que trazem milhares de turistas todos os anos e sendo um importante impulsionador da nossa economia. Mas, se aos poucos se destrói o que nos torna diferentes e apelativos a um turismo virado mais para a natureza, quem tem o poder político e que autoriza a construção de tantos “mamarrachos” pela Região, não poderá queixar-se da diminuição dos visitantes à nossa Região".

A verdade é que, em setembro do ano passado, a CDU denunciou o projecto para a construção de um teleférico no Curral das Freiras, e os impactos negativos ambientais e visuais que tamanha infrestrutura teria na paisagem única, para além da descaracterização que tal obra implica. A verdade é que, há data, muitas forças políticas que em plena campanha autárquica criticaram e ridicularizaram a nossa intervenção, agora “vêm atrás” e criticam aquele projecto, provando também neste exemplo, que o tempo dá-nos razão. Herlanda Amado, candidata da CDU

Herlanda Amado realçou que "muitos têm sido os atentados ambientais perpetrados na nossa Região, desde a destruição da nossa linha costeira, com a construção de “mamarrachos” sem qualquer respeito pela nossa paisagem e pela identidade das pessoas que aqui vivem, ou a anunciada intervenção na baía de São Vicente, que uma vez mais descaracterizará a paisagem, para além dos impactos que terá junto de tantas pessoas ligadas aos desportos ligados ao mar que ali se praticam, para além de tantos outros exemplos que poderíamos dar, na Região e no País, da construção de infraestruturas que apenas têm em conta os interesses económicos e sem qualquer respeito pelo património identitário de cada Região. Temos apresentado propostas em defesa da preservação do ambiente, sem nunca esquecer que as pessoas são parte importante e fundamental, e todas as intervenções devem ter em conta que não existe justiça ambiental, sem justiça social.".