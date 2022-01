Polícia Judiciária investiga incêndio na Rua do Comboio

A Polícia Judiciária está a investigar o incêndio que deflagrou esta manhã num apartamento da Rua do Comboio, no Funchal.

Ao que tudo indica, tratou-se de fogo posto, mas só as diligências efectuadas pela PJ poderão confirmar.

O fogo teve início num sofá e propagou-se aos restantes compartimentos, provocando a morte a dois gatos.

As chamas foram combatidas por 11 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, 13 dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com o apoio de 7 viaturas de combate a incêndios.