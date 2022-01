“Não falei” com Cafôfo

“Na política estamos à espera de tudo”. Foi com estas palavras que Emanuel Câmara começou por reagir, há pouco, ao desfecho eleitoral deste domingo, do qual o PS-M manteve a eleição de três deputados contribuindo para que António Costa e o PS a nível nacional obtivessem uma maioria absoluta com 117 eleitos.

Menos 24 horas depois, o antigo presidente do PS-M aproveitou para fazer votos que os três deputados madeirenses [Carlos Pereira, Miguel Iglésias e Marta Freitas] “continuem com o bom trabalho que vinha a ser feito nos dois primeiros da anterior legislatura”, e da qual Olavo Câmara [filho] fazia parte.

Questionado se estaria à espera que os socialistas tivessem uma queda acentuada de votos, particularmente no concelho do Porto Moniz [em quatro freguesias apenas o PS venceu nas Achadas da Cruz], o autarca socialista voltou a ser lacónico, repetindo a declaração: “Na política estamos à espera de tudo. Essas perguntas tem de fazer ao presidente demissionário do Partido Socialista”.

Insistimos sobretudo se tinha falado com o presidente demissionário dos socialistas madeirenses, com quem chegou a manter uma relação muito próxima, e mais uma vez foi taxativo: “Não falei”.

E mais não disse, evitando outras perguntas.

No entanto especula-se no Porto Moniz que o resultado averbado pela coligação PSD/CDS com 46,39% dos votos contra 38,7% do PS deve-se muito à fraca campanha que foi efectuada pelos apoiantes da família de Câmara justamente pelo facto de Olavo ter sido preterido.