Partido Socialista "é o único capaz de defender a Madeira"

No derradeiro dia de campanha eleitoral, o socialista Carlos Pereira lançou um apelo ao voto no seu partido, o único "capaz de defender a Madeira". Aliás, o cabeça-de-lista do PS-Madeira à Assembleia da República reafirma que "nunca abandonou os madeirenses".

Num encontro com militantes e simpatizantes na freguesia de Santo António, Carlos Pereira estacou a importância destas eleições, relacionando o sufrágio à "necessidade de uma recuperação económica urgente que terá influências muito grandes na Região".

Carlos Pereira cilindra Sérgio Marques Cabeça-de-lista socialista fez 49 intervenções enquanto o candidato social-democrata fez 13

Por isso, apelou a que todos, mesmo os que não são socialistas, que votem no PS-Madeira, pois este “é o único partido capaz de defender a Madeira”. O candidato frisou que os deputados socialistas "já demonstraram ser capazes de fazer melhor, de cumprir aquilo que prometeram e fazer tudo aquilo que é bom para a Madeira".

Pereira destacou a energia que foi encontrando pela rua.

Pereira destacou igualmente a energia e o entusiasmo que a candidatura sentiu por parte das pessoas que foi encontrando, nos últimos dias, pela rua, mostrando-se convicto que o Partido Socialista vai conseguir manter a sua posição em São Bento e que poderá mesmo reforçar a votação.

O povo já compreendeu que o melhor projecto para a Madeira é o projecto do PS. Ao longo dos anos, ficou mais do que demonstrado que foi o PS que sempre defendeu a Madeira e nunca abandonou os madeirenses (...) Nós somos diferentes, trabalhamos diferente, trabalhamos para a Madeira e construímos soluções. Carlos Pereira, cabeça-de-lista do PS-Madeira

Cafôfo critica "gritaria" do PSD e do CDS

Por seu lado, Paulo Cafôfo sublinhou que os candidatos do PS-Madeira são "os melhores" para defender a Região no Parlamento. “É muito importante termos na Assembleia da República quem possa pôr os interesses da Madeira acima de qualquer outro interesse e isso é uma garantia dos nossos candidatos”, frisou o líder demissionário do PS-Madeira, acrescentando que no próximo domingo estará igualmente em causa assegurar a governabilidade do país.

Mesmo no papel de líder demissionário do PS-Madeira, Paulo Cafôfo participou na campanha eleitoral.

Paulo Cafôfo criticou também a "gritaria" do PSD e do CDS contra a República, que tem como objectivo "abafar a sua má governação" na Madeira. Aliás, se há razões de queixa "só deles próprios é que se podem queixar".

O professor recordou também a vinda de António Costa à Madeira e aproveitou a deixa para olhar para o lado direito e afirmar que Rui Rio "nem sequer se dignou a vir à Madeira falar olhos nos olhos com os madeirenses e saber dos nossos problemas", pelo que não merece a confiança do eleitorado.