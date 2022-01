Cabo Verde melhora indicadores, mas taxas continuam superiores ao desejado

Cabo Verde melhorou em todos os indicadores relativamente à covid-19 nos últimos 14 dias, mas as taxas continuam superiores ao desejado, avançou hoje o diretor nacional de Saúde, voltando a pedir "muita atenção e muita precaução".

Na habitual conferência de imprensa semanal sobre a situação epidemiológica no país, Jorge Barreto informou que de 10 a 23 de janeiro o país registou uma taxa de positividade de 25,4%, uma redução relativamente ao mesmo período anterior, que foi de 32,5%.

Entretanto, alertou que, apesar dessa ligeira diminuição, a taxa de positividade continua "muito acima" do considerado desejado, que é inferior a 4%.

No período em análise, o diretor nacional de Saúde indicou que a taxa de transmissibilidade (RT) foi de 0,43%, indicando uma "situação de melhoria" em termos do número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus, comparativamente aos finais de 2021 e início deste ano, em que bateu todos os recordes de novos infetados, com o máximo de 1.469 em 07 de janeiro.

"Parecendo-nos também que a transmissão da Ómicron e das outras variantes que possam estar aqui a circular esteja a diminuir. Isso pode ser um bom sinal, embora ainda a situação requeira muita atenção e muita precaução por parte das pessoas", aconselhou.

Ainda segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, nos últimos 14 dias a taxa de incidência acumulada foi de 891 casos por 100 mil habitantes, enquanto no mesmo período anterior foi de 1.990 por 100 mil habitantes.

"Também há aqui sinais de alguma melhoria, embora ainda a taxa de incidência encontra-se muito acima de 150 casos por 100 mil habitantes", notou Jorge Barreto, para quem é preciso continuar a respeitar as medidas de prevenção para o país prosseguir com a melhoria da sua situação epidemiológica.

Nas últimas 24 horas, de um total de 709 resultados recebidos, foram encontrados mais 95 casos novos positivos, representando uma taxa de positividade de 13,4%.

As autoridades de saúde cabo-verdianas registaram ainda 467 casos recuperados e mais dois óbitos em Santiago, sendo um em Santa Catarina e outro em Santa Cruz.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde registou um total de 55.401 casos positivos acumulados, dos quais 53.915 casos recuperados, 391 óbitos, sendo 15 na última semana, e passa a contabilizar 1.053 casos ativos, 33 óbitos por outras causas e 9 transferidos.

Relativamente à campanha de vacinação, diretor nacional de Saúde avançou que o país já imunizou mais de 313 mil adultos com a primeira dose, ultrapassando 80%, enquanto 71,9% já tomaram as duas doses, correspondendo a cerca de 256 mil pessoas.

Até este momento, 29 mil pessoas já toram a dose de reforço, representando 8% do total de adultos estimados, e 70,2% dos cerca de 60 mil adolescentes dos 12 aos 17 anos também já receberam a primeira dose de vacinas, representando 41 mil pessoas.

A covid-19 provocou 5.593.747 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países.