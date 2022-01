Jerónimo reconhece perda "significativa" de deputados

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, reconheceu hoje que o resultado da CDU nas eleições legislativas traduz "uma quebra eleitoral com significativas perdas de deputados", incluindo a representação parlamentar do PEV.

