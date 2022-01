"A tendência nacional não é positiva", diz PSD-Madeira na primeira reacção às projecções que dão a vitória ao PS

"Neste momento, as projecções indicam que o PSD não conseguirá o seu objectivo, mas vamos aguardar", disse Jorge Carvalho, dirigente do PSD-Madeira, esta noite, na primeira reacção 'laranja' às projecções que dão a vitória do PS.

"A tendência não é positiva", disse Jorge Carvalho.

"A confirmarem-se estas projecções temos uma cristalização de um eleitorado à esquerda e dispersão de eleitorado à direita para outras forças à direita [Chega e IL]", adiantou.

Sobre a redução da abstenção, disse que é “um aspecto a relevar”.

Já sobre o círculo da Madeira, Jorge Carvalho mostrou-se cauteloso, dizendo que o PSD-Madeira não tem nenhuma projecção em termos regionais: "Vamos aguardar".