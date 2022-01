Secreta venezuelana usa Madeira para furar embargo é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Serviço Nacional de Informações Bolivariano recorreu a uma empresa registada no CINM para comprar material militar de venda proibida na União Europeia. O inquérito está no Tribunal da Relação de Lisboa. Para ler na página 3.

Outro dos destaques está relacionado com o arrendamento, com o DIÁRIO a adiantar que o mercado está esgotado. Alugar uma casa no centro do Funchal custa entre 600 e 1.200 euros, mas a oferta é cada vez mais limitada e os preços incomportáveis para a maioria. Agências imobiliárias não conseguem satisfazer a procura e são cada vez mais os que recorrem aos apoios públicos para habitação. Saiba tudo nas páginas 4 e 5.

Formação Profissional alvo de reformulação profunda é também um outro dos assuntos que pode ler na edição impressa de hoje. Governo implementa orientações do Estudo Prospectivo das Qualificações da Região (2021-2027) com objectivo de elevar o emprego jovem e dinamizar a economia. Para consultar nas páginas 6 e 7.

Há ainda para ler que os combustíveis irão baixar 4 cêntimos a partir de amanhã. Abastecer 50 litros de gasóleo ou gasolina custa hoje mais 13 euros do que há um ano. Fique a saber na página 40.

Sobre a covid-19, saiba que o S-Alerta obteve 118 mil acessos em três semanas, um assunto que pode ficar a par na página 9.