Arado Mayor tem o maior pavilhão avícola da Região

Os números impressionam. A Arado Mayor é uma empresa que tem como principal objectivo a produção avícola no âmbito de uma agronomia 4.0. Esse objectivo concretizou-se com a construção de um pavilhão avícola para a produção de ovos no solo, localizado na Achada da Ponte à Ladeira do Abicadouro, na freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol.

Esta exploração avícola está instalada numa área com cerca 100 mil m2 (10 hectares) e constitui-se como o maior pavilhão avícola da RAM, tendo 100 metros de extensão, sendo que a área da zona de intervenção é de 5 mil m2, com uma volumetria de 6.963,00 m3.

Na operação urbanística foram movimentados cerca de 17 000 m3 em terraplanagens, 600 m3 de betão, cimento e alvenarias, 55 toneladas de ferro.

Esta obra teve a duração de 12 meses, sem qualquer acidente ou vítima a registar estando envolvidas cerca de 30 pessoas.



A arquitectura projectada para esta exploração respeita o ambiente, flora e fauna regionais, numa articulada simbiose entre a intervenção humana e a áreas agro-florestais. A exploração avícola da Arado Mayor, tem associada as últimas e melhores tecnologias para o bem estar animal.

Toda a produção é orientada para a sustentabilidade, redução da pegada ecológica, atendendo a que todas as luminárias, ventiladores e equipamentos são de baixo consumo energético e por último, preparada exclusivamente para conectividade GSM constituindo-se como a primeira exploração avícola regional 5G.

Todos os equipamentos instalados são de última geração, que visam a eficiência energética e ambiental, a máxima rentabilidade e o maior bem estar animal. Para a alimentação das galinhas, foi construído um silo de armazenagem de ração com a capacidade de 22 m3, o equivalente a 25 mil quilos de ração. Este bando consome diariamente cerca de 2 toneladas de ração e cerca de 5 mil litros de água.

Habitam nesta instalação cerca de 20 mil galinhas poedeiras, que em período de eficiência, produzem cerca de 19 mil ovos diários de diversas classes. Estima-se que esta produção irá contribuir a adição de 7 milhões de ovos anuais no mercado regional, contendo assim a necessidade de importação. A Arado Mayor, com esta infraestrutura criou cerca de 5 postos de trabalhos directos e cerca de 10 indirectos, privilegiando a oferta de emprego local.

Este projecto, de iniciativa privada, representou um investimento global de 2 milhões de euros, os quais foram comparticipados com apoios do Governo Regional e da União Europeia, via Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, bem como a Autoridade Gestora do PRODERAM, respectivamente.