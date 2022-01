Testemunhas de Jeová assinalam Dia Internacional em Memória do Holocausto

Rotuladas como ‘inimigos do Estado’ pelo regime Nazi, as Testemunhas de Jeová, que viram milhares de aderentes entre os exterminados ou em campos de concentração, assinalam esta quinta-feira, dia 27 de Janeiro, o Dia das Nações Unidas em Memória do Holocausto.

Registos históricos dão conta que milhares de Testemunhas de Jeová ─ cristãos ─ foram executadas ou definharam em campos de concentração Nazis ao lado de milhões de judeus e outros grupos de vítimas.

As Testemunhas de Jeová têm recursos didácticos que sensibilizam as pessoas para este momento crítico da história e para o impacto que teve sobre os direitos humanos. Também têm relatos autobiográficos que demonstram fé, dignidade e resiliência face ao tratamento desumano do regime nazi.

Este ano, o tema que norteia a memória e a educação do Holocausto é ‘Memória, Dignidade e Justiça’. A ONU explica: “A escrita da história e o acto de recordar traz dignidade e justiça àqueles a quem os perpetradores do Holocausto pretendiam obliterar.”

Para que a memória não se apague, consta que mais de um terço das cerca de 35.000 Testemunhas de Jeová na Europa ocupada pelos nazis, sofreu perseguição directa; cerca de 4.200 foram enviadas para campos de concentração nazis; cerca de 1.600 foram exterminadas, 548 por execução (por exemplo, por um pelotão de fuzilamento ou decapitação), incluindo, pelo menos, 39 menores; e centenas de crianças foram arrancadas das suas famílias e levadas para casas e reformatórios nazis.

Embora o terror nazi tenha atingido milhões de pessoas por razões biológicas, nacionais ou políticas, as Testemunhas de Jeová, também conhecidas como Estudantes da Bíblia, terão sido o único grupo no Terceiro Reich a ser perseguido só por causa das suas crenças religiosas.

Testemunhas de Jeová que ainda são atacadas ─ presas, espancadas e torturadas ─ por praticarem pacificamente a sua fé em alguns países, sobretudo na Rússia.

O aniversário da libertação de Auschwitz-Birkenau coincide com o Dia Internacional em Memória do Holocausto, 27 de Janeiro.