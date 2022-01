Capas dos jornais dão cada vez mais destaque à campanha eleitoral

Com a campanha às eleições Legislativas nacionais a caminhar para as semanas decisivas, os jornais nacionais dão cada vez mais destaque ao momento político que culminará com o dia de eleições, a 30 de Janeiro. Hoje, o grande destaque vai para Jerónimo de Sousa, líder do PCP, que teve de suspender ca campanha por razões de saúde. Mas também fala-se no voto antecipado.

No Diário de Notícias:

- "Ambiente: Governo usou 4,5 milhões no apoio à compra de bicicletas e elétricos, mas há 200 candidatos ainda à espera"

- "Campanha eleitoral: Jerónimo fora pode acelerar mudança, mas não tira votos ao PCP"

- "Vacinação prolongada: Infetados têm de esperar até ao verão para tomar nova dose"

- "Vistos Gold: País perdeu um terço dos investidores e do dinheiro desde 2019"

- "Diplomacia: Nato vs Rússia: Diálogo sem espaço de manobra"

- "NBA: 'Valeu a pena!'Sacrifícios de Neemias compensados com primeiros pontos"

- "Regionalização: Portugal é dos países mais centralizados. E um dos menos desenvolvidos"

- "Portugal 2022: Gonçalo Soares da Costa, CEO do Mercadão: 'Escalada de preços das casas é obstáculo sério à natalidade'"

No Correio da Manhã:

- "Vieira manda trabalhar diretor do Novo Banco: CM revela escutas"

- "Leça-Sporting (0-4): Leão avança na Taça e fica à espera do dragão"

- "Tony [Carreira] quer penas mais graves para condutor alcoolizado que provocou acidente na A1"

- "Eleições: Cirurgia suspende campanha de Jerónimo"

- "CM visitou prisão: Rendeiro recusa visitas na cadeia"

- "Carlos Alexandre fora da EDP: Juízes do 'Ticão' em guerra"

- "Ciência: Homem recebe coração de porco"

- "Pandemia: Falsas urgências entopem hospitais"

- "Educação: Professores em corrida à saída por reforma"

- "Barcelos: Atirador em fuga rouba 400 Euro de gasolineira"

No Público:

- "BCE investiga relação entre Ramalho e Vieira no Novo Banco"

- "Legislativas 2022: Com Jerónimo fora, favoritos à sucessão tentam segurar PCP"

- "Diretores alertam para falta de avaliação obrigatória da qualidade do ar nas escolas"

- "Há companhias aéreas a recusar pagar multas por falta de teste à covid-19"

- "Justiça: Carlos Alexandre perde guerra no Conselho da Magistratura"

- "Ucrânia: O 'momento da verdade' para as relações Rússia-NATO"

- "Aos 65 anos: Morreu David Sassoli, 'homem bom' e europeísta convicto"

- "Arte contemporânea: Vem aí um ano longo e agitado para os museus portugueses"

- "I Liga em balanço: Rivais de Lisboa superados pelo melhor FC Porto do século"

No Jornal de Notícias:

- "Hospitais do Norte batem recorde de cirurgias em 2021"

- "Voto antecipado vai ficar quatro vezes mais caro"

- "Operação urgente trava campanha de Jerónimo e relança debate da sucessão no PCP"

- "Pirata informático que violou servidores de Altice e Benfica condenado a seis anos de prisão"

- "Conferência: Portugal sem regionalização está no top do centralismo"

- "Ponte da Barca: Aldeia de Germil espera por um bebé há duas décadas"

- "Mundo: Crises sociais e climáticas são as grandes ameaças"

- "Taça de Portugal: Leão marca quatro e acaba com sonho dos leceiros"

- "FC Porto: Dragão e vírus ao ataque em Vizela"

- "Benfica: Darwin disputado por Atlético e Newcastle"

No Inevitável:

- "Hospitais com mais doentes com covid-19 internados por outros motivos"

- "Morrem mais pessoas afogadas no inverno do que na época balnear"

- "Ação climática e pandemia fazem soar alarmes social e económico"

- "CSM 'dá sopa' aos cinco juízes do Ticão que queriam impugnação"

- "PCP: Operação de Jerónimo de Sousa obriga-o a travar atividade"

- "David Sassoli: Morre, aos 65 anos, 'um grande europeu'"

- "Raquel Martins: 'A música vai ser sempre o reflexo dos tempos em que vivemos'"

No Tal&Qual:

- "Pedofilia põe igreja em rebuliço"

- "Polémica no Brasil: Carlos Fino provoca debate sobre 'herança' portuguesa"

- "Hospitais privados: Consultas só podem ter 20 minutos"

No Negócios:

- "Portugueses arrecadaram ¾ das grandes obras em 2021"

- "PS tira englobamento do programa eleitoral"

- "'Vistos gold' no imobiliário caem 31%"

- "Datas-chave a ter em conta para o IRS de 2022"

- "Institucionais estrangeiros estão a ganhar peso na bolsa"

- "Seguros: Fidelidade admite mais aquisições internacionais"

- "Pagamentos: 'Player' nacional cripto quer fazer frente à Visa e à Mastercard"

No O Jogo:

- "Leça-Sporting (0-4) Nos carris de Tabata"

- "Aos 12 minutos, os leões já apontavam às meias-finais da Taça de Portugal"

- "Braga: SAD quer amarrar já Samuel Lino"

- "Benfica: As 16 questões a que Rui Costa deve responder"

- "Vizela-FC Porto: Conceição em estado de 'alerta'"

- "Rio Ave-Tondela: Duelo de I Liga, diz Ayestarán"

No A Bola:

- "Leça-Sporting (0-4): Certificado de recuperação"

- "Leão responde à derrota com o Santa Clara e goleia na Taça. Passaporte carimbado para as meias-finais"

- "Sporting: SAD disposta a subir a parada por Edwards"

- "Vizela-FC Porto: Minhotos pedem adiamento do jogo"

- "Benfica: Darwin no radar do Atlético de Madrid"

E no Record:

- "Leça-Sporting (0-4): "Assim Tabata!: Goleada na resposta ao desaire nos Açores com bis do brasileiro"

- "Benfica: 10 jogos = 100 mil euros: Escutas revelam bónus milionário no contrato de Weigl"

- "Benfica: Notáveis fazem 10 perguntas a Rui Costa"

- "Vizela-FC Porto: Covid ameaça jogo: Minhotos têm 12 infetados e pedem adiamento"

- "FC Porto: Sérgio Oliveira pode render 20 MEuro"

- "NBA: Neemias partiu tudo: Fez 11 pontos em 24 minutos pelos Kings"