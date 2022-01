Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Pensões até 710 euros livres de IRS"

- "Reformas pagas em janeiro com aumento e novas tabelas de retenção de imposto"

- "Novo mandado contra Rendeiro por desviar obras de arte"

- "CM revela: Luís Filipe Vieira e Jorge Mendes com 13 números de telefone sob escuta"

- "Igreja: Comissão já recebe relatos de abusos sexuais"

- "Leça-Sporting: Rúben regressa ao banco dos leões"

- "Benfica: Vertonghen com lugar em risco"

- "Angola: Greve de taxistas desencadeia tumultos em Luanda"

- "Comandos: Pai de soldado morto revoltado com sentença"

- "Nova lei encarece preços: Carros usados com garantia de três anos"

- "Pandemia: Autotestes válidos para acesso a grandes eventos"

- "Acidente: Airbag fatal para bebé que morreu com irmão"

Público:

- "Operação de testagem em curso nas escolas exclui 1,2 milhões de alunos"

- "20 anos de Guantánamo: O balanço de uma prisão que alimentou a tortura em nome da guerra contra o terrorismo"

- "Apesar de um empréstimo de 45 milhões, Efacec está quase parada por falta de matérias-primas"

- "Comandos: Três militares condenados e 16 absolvidos, cinco anos depois"

- "Democracia: Só houve três maiorias absolutas após dissoluções"

- "EUA e Rússia continuam com 'posições opostas' na crise"

- "Perfil: Marta Ortega Peréz: quem é a herdeira do gigante Zara?"

- Crise climática: Os últimos sete anos da história da Terra foram os mais quentes desde que há registo"

- "Horizonte Europa: Bolsas europeias de investigação atribuem oito milhões de euros a cinco cientistas portugueses"

Jornal de Notícias:

- "Autarcas propõem mesas de voto só para infetados e regime 'drive-thru'"

- "Escolas aceitam parcerias com farmácias para testar os estudantes"

- "Ninguém vai preso pela morte de dois recrutas dos comandos"

- "Formão: JN TAG leva literacia mediática às salas de aula"

- "Regionalização: Convergência política reabre a discussão"

- "EN 109: Buracos e muitas queixas entre Gaia e Espinho"

- "Rendeiro: África do Sul espera documentos ainda esta semana"

- "Globos de Ouro: 'Poder do Cão' numa cerimónia sem brilho"

- "FC Porto: Sérgio Oliveira pode render até 18 milhões de euros"

- "Taça de Portugal: Leceiros vão a Fátima a pé se eliminarem o Sporting"

- "Benfica: SAD procura travar influência de Vieira na gestão"

Diário de Notícias:

- "Forças Armadas: Efetivo militar volta a estar em queda em 2021"

- "Exportações recuperam, mas pouco. Défice comercial a níveis pré-troika"

- "Legislativas: Governo apela ao voto antecipado e admite janela horária para confinados"

- "Ciência: descoberta de investigadora portuguesa traz esperança contra um dos cancros mais letais"

- "Violência sexual: Foi vítima de abusos sexuais na Igreja? Ligue para 917110000"

- "Cazaquistão: Tokayev, um Presidente a tentar escapar da sombra do antecessor?"

- "Portugal 2022, José Miguel Leonardo, CEO da Randstad em Portugal: 'É preciso garantir que nenhum subsídio é mais vantajoso que produzir'"

- "Frank Mattheis: 'China e Rússia estão a investir em massa no Ártico. Mas isso não as torna necessariamente uma ameaça"

- "Susana Ferreira: 'A costa atlântica pode surgir como nova alternativa às rotas migrantes"

Inevitável:

- "Tempos de espera nas urgências aumentam com pressão nos hospitais a subir"

- "Candongueiros paralisaram Luanda"

- "Igreja Católica Portuguesa: Comissão irá estudar 70 anos de abusos sexuais"

- "Diabetes: Há 100 anos, Leonard foi o primeiro doente salvo pela insulina"

- "Governo estuda exceção para infetados poderem votar ao fim do dia"

- "Casa Pia luta por regressar à I Divisão, onde só esteve uma vez em 1938-39"

- "Importações e exportações continuam a crescer, mas há sinais de alerta"

- "Recorde de isolados por causa da covid-19 afeta recolha de lixo e não só"

Negócios:

- "Tesouro terá de subir prémio para manter a dívida atrativa"

- "Economia resiste à quinta vaga, mas abranda"

- "Credores vão votar plano para recuperar Opway em fevereiro"

- "Banca nacional atrás da europeia na recuperação de rendibilidade"

- "Jari Stehn [economista-chefe do Goldman Sachs para a Europa]: 'Os 'spreads' do Sul da Europa vão alargar, mas de forma ordeira'"

- "Impostos: Recebeu dinheiro no Natal? Saiba o que comunicar"

- "Radar África: Lourenço e o erro das estratégias antigas"

Record:

- "Leça-Sporting: Amorim chama à terra"

- "Mais revelações das escutas do 'Cartão Vermelho': Soares de Oliveira e Miguel Moreira defendiam saída de Vieira"

- "Benfica: Renovação de Grimaldo vai avançar"

- "FC Porto: Sérgio Oliveira a um passo da Roma"

- "Gil Vicente-V. Guimarães (3-2): Galos no 5.º lugar"

- "Belenenses SAD: Velázquez convidado para render Cândido"

O Jogo:

- "Dragão arruma a casa. Sérgio Oliveira pode viajar hoje para Roma, Saravia foi reintegrado e Nanu sai por empréstimo"

- "O melhor líder da Europa: Dragões são a única equipa invicta nas dez principais ligas do continente"

- "Leça-Sporting: Amorim de volta ao banco"

- "Benfica: Newcastle quer levar Darwin já"

- "Gil Vicente-V. Guimarães (3-2): Gil foi mais convincente"

- "Entrevista. Jorge Costa fala da carreira, da amizade com Rui Costa e do clube do coração: 'FC Porto está bem lançado para o título'"

A Bola:

- "Amorim à espera de Edwards: Sporting negoceia extremo com o Vitória de Guimarães"

- "Leça-Sporting: Rúben volta ao banco"

- "Benfica: Morato e Vertonghen em luta central"

- "FC Porto. Nanu emprestado ao FC Dallas"

- "Belenenses SAD: Filipe Cândido de saída"

- "Paulo Sousa apresentado no Flamengo"