TAP lança 10 mil lugares nas rotas da Madeira e Açores por apenas 59€ Ida e Volta

A companhia aérea TAP lançou hoje uma promoção de 10 mil lugares nas rotas da Madeira e dos Açores por apenas 59 euros, preço válido para viagens de ida e volta, com todas as taxas incluídas.

Esta campanha, que vigora até 15 de Janeiro e está limitada aos 10 mil lugares disponíveis, é válida para viagens a realizar entre 15 de Janeiro e 31 de Março e compreende os voos nas rotas entre Lisboa e Porto e o Funchal, Ponta Delgada e Terceira.

As condições da campanha e a compra dos bilhetes estão disponíveis em https://www.flytap.com/pt-pt/promo/regioes-autonomas

A TAP foi considerada pela Airline Ratings a Companhia Aérea mais segura da Europa e a quinta mais segura do mundo.

De igual modo, e mesmo sabendo que o ambiente a bordo é dos mais esterilizados e seguros do ponto de vista do contágio de doenças infectocontagiosas, dada a eficácia do sistema de filtragem de ar a bordo devido aos filtros HEPA, bem como a configuração da cabina, a TAP ajustou as rotinas e implementou novos procedimentos para fazer face à propagação da Covid-19.