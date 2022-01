Duas embarcações com mais de 50 pessoas localizadas a sudeste das Canárias

Um avião do Salvamento Marítimo localizou na tarde de hoje, a 111 quilómetros a sudeste de Maspalomas (Grande Canaria), duas embarcações com migrantes, uma com 10 a 15 pessoas e outra com cerca de 40.

Fontes do Salvamento Marítimo declararam à Efe que um navio partiu para resgatar os migrantes e que deve chegar perto deles às 21.30 horas (hora local).

O avião saiu em busca de uma embarcação que teria saído do Cabo Bojador, às quatro da madrugada, depois de o Salvamento Marítimo da Guardiã Civil ter recebido um alerta e, ao ir à sua procura, localizou a outra embarcação, a cerca de vinte quilómetros da primeira.

Depois de resgatados, os migrantes vão ser transferidos para o molhe e Arguineguín, no sul da Grande Canaria.