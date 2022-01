Ano novo ainda entre balanços e perspectivas nas capas dos jornais

Bom dia. Neste primeiro dia útil do ano novo, as capas dos principais jornais nacionais apontam para o balanço, ainda, do ano velho, mas também perspectivas de 2022, com destaque para as Legislativas que estão no horizonte do fim do mês de Janeiro e da actualidade do Covid-19 que atravessa já o 4.º ano entre nós.

No Correio da Manhã:

- "Médicos sem formação tratam crianças doentes"

- "Empresa falsifica currículo de clínicos"

- "Pais e professores exigem reabertura das aulas"

- "Grávida de seis meses violada por colega de casa"

- "Pânico: Grita ao marido por socorro ao telefone. Agressor arromba a porta do quarto"

- "Apagão nos sites: Piratas atacam SIC e pedem resgate"

- "Eleições em marcha [Sporting]: Varandas rouba espaço à oposição"

- "Benfica muda tática: Reduzir plantel e apostar no Seixal"

- "Só pagam 20% de IRS: Chefias estrangeiras incomodam na TAP"

- "Socos e pontapés: Médica e enfermeiro do INEM agredidos"

- "Pena agravada: Caçadeira encrava e salva vida a mulher"

No Público:

- "PS aposta em campanha minimalista e reduz ações por causa da pandemia"

- "Covid-19: Profissionais de saúde exaustos confiam na vacina para conter quinta vaga nos hospitais"

- "Imóveis vão ter número único de identificação para agregar toda a informação predial"

- "Universidades: Estrangeiros no superior sobem para níveis pré-covid"

- "Opinião 20 anos de euro: o balanço não é brilhante, Ricardo Cabral"

- "Urbanismo: O que esperam os especialistas das cidades em 2022"

- "Europa: Nuclear deixa França e Alemanha em rota de colisão"

- "Televisão: As lendas de um Portugal supersticioso e sobrenatural chegam em breve à TV"

- "Biologia: Afinal, a molécula que trava o sistema imunitário também o desregula"

No Diário de Notícias:

- "Legislativas: Só 60 são mulheres em 174 cabeças-de-lista"

- "Ómicron espalha-se pelo mundo num mês: É já o vírus de propagação mais rápida"

- "Operação Marquês: Conselho Superior da Magistratura reconhece erros na escolha de Carlos Alexandre"

- "Opinião José Sócrates: Carta aberta aos magistrados"

- "Portugal 2022: Miguel Maya, presidente da Comissão Executiva do BCP: 'Prosseguir a trajetória de melhoria do salário mínimo é um imperativo'"

- "Maria Manuela Cruzeiro, biógrafa: 'Os 14 meses de governos de Vasco Gonçalves mudaram radicalmente a face do país'"

No Jornal de Notícias:

- "Atestar depósito com gasolina custa 7% do salário médio"

- "Unidade da PSP rápida e eficaz contra a violência doméstica"

- "Liga: Luis Díaz no topo do mercado"

- "Eleições: PS aposta na experiência de Costa para superar Rio"

- "Rita Pereira: Atriz regressa hoje às novelas após três anos de pausa"

- "Viana: EN13 e fuga às portagens levam trânsito até ao centro"

- "Transportes: Milhões gastos só para evitar paragens na pandemia"

- "Covid-19: Casos ativos mais do que duplicam, mas internamentos caem 62%"

- "Máfia: Russo detido em Portugal enfrenta extradição"

- "Loures: Grávida violada na passagem de ano"

No Inevitável:

- "Rogério Gaspar, diretor do Departamento de Regulação e Pré-qualificação da OMS: 'A Ómicron é a variante mais recente, provavelmente não será a última'"

- "João Vieira Lopes, presidente da CCP: 'As pessoas estão a perder poder de compra face a este aumento dos custos galopantes'"

- "Hackers exigem resgate, Impresa fala em 'atentado nunca visto'"

- "Salário mínimo: António Costa diz que 'é a maior subida de sempre'"

- "Legislativas: Já começaram os debates, hoje há André Ventura vs Rui Rio"

- "Finanças Pessoais: Como proteger o seu dinheiro em dez passos"

- "Bambi: Conto infantil ou uma viagem ao lado negro da natureza humana'"

No Negócios:

- "125 líderes antecipam 2022"

No A Bola:

- "Os 7 desafios de Veríssimo: Saiba o que espera Rui Costa do treinador até final da época"

- "Estoril obrigado a recorrer aos sub-23 para defrontar FC Porto"

- "SC Braga: Carvalhal é o plano B do Atlético Mineiro"

- "Sporting: Porro pronto para a estreia em 2022"

- "FC Porto: Conceição trava saída de Corona em janeiro"

No Record:

- "Benfica. Veríssimo arruma a casa. Volta hoje ao Seixal para várias reuniões"

- "Liga: Sub-23 em peso frente ao FC Porto: 11 jogadores do Estoril confinados"

- "FC Porto: Luis Díaz certo no sábado"

- "Leão quer resgatar Coates"

- "Sporting: Porro, Neto e Ugarte disponíveis para os Açores"

E no O Jogo:

- "Lucho González: 'Fico louco por ver Otamendi de vermelho', enquanto sonha voltar ao dragão, agora que pousou as chuteiras, o argentino mantém-se atento à equipa"

- "Sporting: Salvo pelo elevador"

- "Benfica: urgência maior está na defesa"

- "Braga. Vitinha: o sonho do goleador da casa"

- "Vizela-Beleneneses (2-0): Talento primeiro e sorte a seguir"

- "António Conceição, selecionador dos Camarões: 'Há pressão para ganharmos a CAN'"

- "2021 foi ano recorde para Conceição"