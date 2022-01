A pandemia e a corrupção marcam os jornais nacionais

Bom dia, estes são os principais destaques dos jornais nacionais generalistas e especializados, além das revistas semanais publicadas nesta quinta-feira, 6 de Janeiro de 2022.

Na revista Sábado:

- "As escutas de Vieira"

- "Gravações do MP mostram como o presidente do Benfica pedia favores, usava o clube para negócios privados, de milhões, ocultava património entre a família, negociava transferência de jogadores como João Félix -- ou como Mourinho tentou evitar o regresso de Jorge Jesus"

- "Entrevista dura a André Ventura: 'Se fosse pedófilo castrava-me quimicamente'"

- "José Magalhães: A falência, as dívidas e a vida mirabolante do deputado do PS no Brasil"

- "Educação: Pais, escolas e peritos apontam falhas do regresso às aulas"

Na revista Visão:

- "O poder tóxico dos narcisistas"

- "Legislativas: Ómicron em risco de contaminar eleições"

- "Arte: 12 exposições imperdíveis"

- "Informática: Os maiores ciberataques da história"

No Correio da Manhã:

- "Comissões para Bruno Macedo: Rui Costa assinou contrato suspeito"

- "Negócios do Benfica investigados"

- "Polícia agredido na Baixa de Lisboa"

- "Prolongado fecho de bares e discotecas"

- "Escolas deverão abrir na próxima segunda-feira"

- "Recorde de chamadas na Linha SNS24 com o alastrar do vírus"

- "Ferro Rodrigues puxa orelhas à ministra Marta Temido"

- "Isolamento para assintomáticos passa para 7 dias"

- "Maus-tratos a animais: João Moura acusado de 18 crimes contra galgos"

- "Sporting: Rúben Amorim com covid"

- "Vila do Conde. Condutor em fuga à GNR mata homem que foi buscar jantar"

- "Crédito às famílias. Bancos emprestam 66 milhões por dia"

- "Azambuja. Empregada 'lima' cofre com 40 mil Euro"

No Público:

- "Eleitores confinados podem votar se Governo alterar regras de isolamento"

- "Sinistralidade: Seria intolerável a queda de três aviões por ano em Portugal. E 600 mortes nas estradas, já é aceitável?"

- "Ambiente: Governo projeta mais 134 mil hectares de regadios"

- "Função pública: Fesap desafia partidos a repor poder de compra"

- "Nova 'geringonça': Jerónimo atribui 'não' de Costa a uma 'noite mal dormida'"

- "Capitólio dos EUA: Invasão ainda divide republicanos e democratas"

- "Luís Ferreira Alves: o banqueiro que se tornou arquiteto da fotografia"

- "Saúde: Poluição urbana levou à morte prematura de mais de 1,8 milhões de pessoas em 2019"

- "Justiça: Supremo manda repetir julgamento que condenou dois jovens por homicídio"

No Diário de Notícias:

- "Infarmed: Especialistas querem aligeirar medidas e autotestes gratuitos"

- "Moedas avança: Desconto na EMEL e passe gratuito no orçamento de Lisboa"

- "Mesmo com apoios, Portugal perdeu 12.900 empresas num ano"

- "Programa do PSD: Rui Rio quer premiar municípios verdes"

- "Eleições: António Costa admite levantar isolamento obrigatório a confinados para irem votar"

- "Debate IL-CDS: Entre a 'cabeça velha' de Chicão e Rute Marlene"

- "Projeto-piloto: Pôr os pequenos a aprender sobre crianças com doenças raras"

- "Um ano depois: Ataque ao Capitólio deixou imune Partido Republicano"

- "Futebol: Oito portugueses no top 100 dos mais caros do mundo"

- "Portugal 2022: Luísa Pestana, administradora da Vodafone: 'Subir o salário mínimo não é negativo para a economia'"

No Jornal de Notícias:

- "CNE diz que isolados e infetados não podem ser impedidos de sair de casa para votar"

- "Creches familiares: Duas mil crianças têm ama"

- "Acusação: Estrangulou mulher que o chamou aos gritos"

- "Porto: Cinco detidos por assaltarem 20 camiões em três meses"

- "Insolvência: País perdeu 13 mil empresas em 2021"

- "Militar: Salvou centenas de vidas ao fazer planar avião"

- "Feito com duas décadas nunca foi valorizado"

- "Castro Daire: Ameaça de derrocadas na EN225 gera alarme"

- "Trofa: Câmara vai ter edifício próprio no verão"

- "Ómicron: Especialistas defendem autoavaliação de risco pela população"

- "Vacina: Professores e funcionários recebem antes das aulas"

- "Liga: Covid ataca águias e leões e Amorim falha dois jogos"

No Inevitável:

- "Covid-19: Pico de infeções pode chegar mais tarde"

- "Construção civil: Ilegalidades e falta de segurança levaram à morte de 49 trabalhadores"

- "Um ano depois do ataque ao capitólio"

- "Polícia municipal agredido por homem com largo cadastro"

- "Warren Buffet ganha mais de 120 mil milhões com a Apple"

- "Mácron quer levar não-vacinados à 'submissão' através da 'irritação'"

- "Banco de Portugal: Bancos 'deram' 68,7% milhões por dia em novembro"

- "Legislativas: BE entrega programa em braile e acusa PS e PSD"

No Negócios:

- "20 anos do euro: O que mudou na economia, na bolsa e nas empresas"

- "Mais de um quarto dos fundos renderam acima de 10%"

- "Efacec tem em mãos 'bomba' judicial de 53 milhões no Brasil"

- "Legislativas: PSD opta por não fixar meta para o salário mínimo"

- "Dívidas fiscais: Um mês para pedir a revisão da prestação paga ao Fisco"

- "Mobilidade: Concursos para transportes públicos sem fim à vista"

No A Bola:

- "Luis Díaz mais perto de Inglaterra: Liverpool pode avançar com Euro72 milhões para superar a concorrência"

- "Benfica: Vírus apanha quatro"

- "'Benfica não pode deixar de ser formador', António Oliveira assume lugar de Nélson Veríssimo nos bês"

- "Covid tira Amorim dos Açores"

- "Dakar: Rui Gonçalves 3.º nas motos"

- "Moreirense. Sá Pinto substitui Lito"

No Record:

- "Os esquemas de Vieira. Record revela as graves suspeitas do Ministério Público"

- "Águias não deixam sair Everton"

- "Benfica. António Oliveira assume equipa B"

- "Baixas de peso em Sporting e Benfica: Covid ao ataque"

- "Estoril-FC Porto garantido"

- "Sporting: Neto no lugar de Gonçalo Inácio"

- "Por contestar arbitragem. TAD iliba Varandas"

- "Sérgio Oliveira perto da Roma"

- "Luis Díaz pode sair já: Liverpool de olho no colombiano"

- "SP Braga: At. Mineiro negoceia Carvalhal"

- "Moreirense: Sá Pinto é o treinador"

No O Jogo:

- "Mourinho quer levar Oliveira. Todos os detalhes do empréstimo com cláusula de compra obrigatória que está em cima da mesa"

- "Estoril aceita jogar no sábado"

- "Sporting: Covid trava Amorim"

- "Benfica: Gonçalves vai subir no campo"

- "Braga: Carvalhal confirma Flamengo e At. Mineiro"

- "Moreirense: Lito bate recorde de Vítor Magalhães"

- "Rali Dakar: Rio Gonçalves foi 3.º em Riade"